La Diputación pondrá sus servicios jurídicos a disposición de municipios afectados por megaparques fotovoltaicos

También se ha acordado transferir a los ayuntamientos los recursos económicos necesarios para dar respuesta a los afectados por la construcción de megaplantas fotovoltaicas y convocar una reunión, en un mes, con los grupos políticos de la Diputación y los municipios donde se quieren levantar dichas infraestructuras.

La moción también recoge la constitución de una comisión de seguimiento de la situación tanto administrativa como jurídica y encargar al diputado de Seguridad y Emergencias y presidente del Consorcio Provincial de Bomberos, Manuel Marmolejo, un informe sobre el impacto de las mismas en términos de seguridad y protección de los residentes en las zonas afectadas.

Según la moción, al menos se están tramitando en la actualidad cuatro megaparques en la comarca del Guadalhorce y Sierra de las Nieves, que ocuparían 750 hectáreas. Su tramitación está avanzada y se encuentra en la Junta de Andalucía, afectando a Álora, Alozaina, Almogía, Cártama, Casarabonela, Coín y Pizarra. Aunque no son los únicos, puesto que hay otros en tramitación en Almogía, Yunquera, Monda, Tolox, Ojén, Valle de Abdalajís, Carratraca o Cañete la Real y "cada mes se conocen otros nuevos".

Otra moción urgente que ha salido adelante es la del PP, aunque en este caso con los votos a favor de 'populares', Ciudadanos y el diputado no adscrito, Juan Cassá, sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para la provincia para reclamar al Gobierno de España un incremento de las partidas para el tren litoral y el acceso norte al aeropuerto, además de que congele las bases y los tipos de cotización de los autónomos.

Francisco Oblaré, portavoz del PP en la Diputación, ha recordado que se trata de reivindicaciones "históricas" que se han quedado precisamente en eso y tendrán que continuar "en el cajón", como es la regeneración de los Baños del Carmen.

La portavoz de Unidas Podemos, Teresa Sánchez, ha admitido que no son los presupuestos "de máximo" que les hubieran gustado pero "el objetivo final merecía la pena porque estos presupuestos ponen los pilares para la reconstrucción de un país con una salida justa a la crisis y que no se quede nadie atrás".

Por su parte, el portavoz socialista, José Bernal, ha criticado la moción y la argumentación de los 'populares', recordando que precisamente hace seis meses presentaron otra moción en la que reclamaban fondos europeos para el corredor ferroviario "y ahora pide que no, que para los presupuestos". Además de asegurar que las "grandes obras" de la provincia llegaron con una ministra socialista, -Magdalena Álvarez-: "Éramos la tercera en inversión, con Rajoy la 49", incidiendo en que "con el PP el país sería más pobre".

La moción de Cs para que el Gobierno de España reconsidere la subida de la cuota y de la base de cotización de los autónomos ha salido adelante por unanimidad mientras que de la de Unidas Podemos sobre los trabajadores de Emergencias 112 Andalucía sí se ha aprobado el reconocimiento a la labor y compromiso pero no instar a la Junta de Andalucía a trasladarlos a una mejor ubicación, indicando desde el PP que el Ejecutivo andaluz ya se ha comprometido a ello para la próxima primavera.

Tampoco se ha dado luz verde a pedir a la Junta que subrogue a la plantilla actual del 112 en Málaga, que ejerce estas funciones a través de subcontratas, como contempla el Artículo 130.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y mientras esto se ejecuta, "que se cumplan las mejoras laborales que contenía la actual licitación de la que es adjudicataria Ferrovial".

IDENTIDAD CORPORATIVA

El equipo de gobierno provincial ha llevado al pleno como asunto urgente el cambio de identidad corporativa, aprobándose, con el voto a favor de PP, Cs y el no adscrito; la abstención del PSOE y el rechazo de Unidas Podemos, iniciar de oficio el procedimiento para sustituir la existente imagen por otra más "moderna y adaptada a la actualidad", según la vicepresidenta segunda, Margarita del Cid.

Teresa Sánchez ha justificado su negativa a que no saben el coste que supone para las arcas provinciales y en que "no es el mejor momento de que el equipo de gobierno se preocupe de cambiar la imagen corporativa cuando la actual es reconocible y tiene visibilidad"; además de lamentar que no se haya abordado con la oposición pese a que afecta al conjunto de la Corporación.

El diputado socialista Luis Guerrero ha lamentado tener conocimiento "porque se tiene que aprobar en el pleno", una muestra de su "relevancia". Además, ha criticado que no se tenga una memoria económica de la implantación aunque sí ve como un "acierto" que se intente "corregir un error de dispersión de las distintas marcas y submarcas existentes".

Del Cid ha defendido que la intención es que se responda "a la misma filosofía, manteniendo la singularidad de algunos de los servicios y áreas pero que todo se visualice de forma conjunta y armónica". "Ni el escudo ni la bandera son objeto de este expediente", ha aclarado, añadiendo que "sí es necesario modernizar la imagen, que sea adaptable a soportes digitales y contar con una identidad que englobe la totalidad de las actuaciones que estamos llevando a cabo".

El presidente de la Diputación ha agregado que no es "sólo el logo" sino "reestructurar" las distintas marcas, muchas ya reconocibles por sí solas como La Noria, La Térmica o el Caminito del Rey e identificarlas como de la Diputación. En este sentido, ha puesto como ejemplo que "mucha gente en la ciudad" cree que un determinado servicio o prestación "es del Ayuntamiento y a lo mejor es de la Diputación".

PTIS

Por otro lado, no ha salido adelante la moción del PSOE sobre el Personal Técnico de Integración Social (PTIS), profesionales que atienden a niños con necesidades educativas especiales. La diputada socialista Patricia Alba ha relatado las dificultades de las familias de estos niños y la falta de recursos humanos para asistirlos en su jornada lectiva.

Ha reclamado a la Junta de Andalucía que no traslade a las PTIS que llevan más de un año en un mismo centro, que se cubran las vacantes con carácter inmediato, así como que agilice el proceso para cubrir las posibles bajas que se puedan producir.

La diputada de Unidas Podemos Maribel González ha lamentado la "incertidumbre y precarización" de estos profesionales; además de rechazar el "decreto de la vergüenza" de la Junta en el que alude a que este servicio "sea complementario": "La atención a estos niños, al alumnado más vulnerable, con más necesidades educativas, no es un servicio".

El vicepresidente primero de la Diputación y portavoz de Cs, Juan Carlos Maldonado, por su parte, ha asegurado que el gobierno socialista tuvo oportunidad cuando gobernaba de solucionar este tema. Tras enumerar la inversión realizada por la Junta en esta materia, ha defendido que desde que está al frente de la Consejería Javier Imbroda "se ha apostado por la atención a los más vulnerables". "Estamos trabajando para normalizar la situación, dar estabilidad y siempre la mano tendida", ha finalizado.

Ante el murmullo generado por los familiares tras rechazarse la moción, Salado ha invitado a llevar las peticiones a la Junta: "Aquí es de cara a la galería, juegan con la sensibilidad de los padres, que los entiendo; pero aquí no se soluciona nada, que se manifiesten allí y lo reivindiquen a través de parlamentarios".