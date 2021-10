Unides Podem rebutja els peatges en carreteres: "Pagar per les autovies sí, però taxa turística no?"

En declaracions als mitjans durant la sessió del Ple dels Corts, Lima ha assegurat que la seua formació "no va a penalitzar a les classes populars i treballadores" i ha exhortat al Ministeri a buscar "una forma alternativa" per a fomentar que s'use menys el vehicle privat.

Així, ha advocat per millorar la xarxa de transport públic i ferroviari des d'una perspectiva "no centralista ni radial" i ha rebutjat que "tot haja de passar per Madrid".

En aquest sentit, ha incidit que Unides Podem "no donarà suport a una cosa que recaiga sobre les classes populars ni sobre els autònoms". "No estarem a favor", ha remarcat.