La programación de la Filmoteca 2021-2022 pondrá el acento en la mujer, el cine europeo y el cántabro

Así lo ha avanzado este miércoles el vicepresidente y consejero de Cultura, Pablo Zuloaga, en la rueda de prensa de presentación de la nueva temporada de la Filmoteca, que comienza el próximo 25 de octubre y finalizará el 5 de junio.

Acompañado por la directora general de Cultura, Gema Agudo, y el director de la Filmoteca de Cantabria, Antonio Navarro, Zuloaga ha explicado que esta oferta cinematográfica es "reflexionada" y "adaptada" al público que la va a consumir "y en la que tiene un especial protagonismo la mirada femenina, el cine europeo o el realizado en Cantabria".

Por su parte, la directora general de Cultura ha subrayado la importancia de la programación de la Filmoteca ya que traslada un cine "diferente" y en versión original a varios municipios de Cantabria, para que los cántabros puedan tener acceso a "un cine de calidad".

De esta forma, la programación se desarrollará en las sedes de Ramales de la Victoria, Solares (Medio Cudeyo), Santoña, Laredo, El Astillero, Reinosa, Potes, Castro Urdiales, Torrelavega, Los Corrales de Buelna, Galizano (Ribamontán al Mar), Comillas, Vioño (Piélagos), Maliaño (Camargo), Puente San Miguel (Reocín), Cabezón de la Sal, Santillana del Mar, San Vicente de la Barquera, Ampuero, Limpias, Cudón (Miengo), Cabuérniga y Unquera (Val de San Vicente).

"Cada año ampliamos nuestra oferta fuera de Santander. Nos acercamos más a la gente, a los cántabros y las cántabras, con más dificultades para acceder a la cultura", ha resaltado Zuloaga.

REFLEXIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LA MUJER

En concreto, las proyecciones centradas en la mujer pretenden fomentar el debate y la reflexión sobre su situación en la sociedad actual a través del cine. Así, el ciclo 'Mujeres de cine. Nosotras también contamos', que tiene el respaldo del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, así como de forma conjunta con otras filmotecas e instituciones, incluye obras como 'Crónica de una tormenta' y 'La mami'.

Por otro lado, dentro del ciclo 'CineAstas', los espectadores podrán ver las obras de cineastas contemporáneas como 'Y llovieron pájaros', 'The father', 'First cow', 'Cartas mojadas', 'Madame Curie', 'La última primavera', 'The breadwinner' ('El pan de la guerra'), 'Madres verdaderas', 'Las consecuencias', 'Antonio Machado. Los días azules', 'Tres veranos' y 'Nora'.

Asimismo, la Filmoteca de Cantabria se une al IV Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales, organizado e impulsado por el Ministerio de Agricultura, con el que se pretende visibilizar el trabajo de las mujeres en el mundo rural y su papel vertebrador de la sociedad con la película 'La calle del agua'.

"Si el año pasado ya dedicamos todo el mes de marzo a programar títulos dirigidos por mujeres con motivo de la celebración el 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer, este año no solo volveremos a dedicar nuestra programación de este mes íntegramente a películas de los últimos años realizadas por mujeres, sino que extenderemos el ciclo, de forma que esté presente a lo largo de toda la temporada", ha señalado Zuloaga.

OBRAS CÁNTABRAS

Por su parte, las obras cinematográficas realizadas en Cantabria o hechas por productoras de la región tendrán también su protagonismo dentro de la programación de la Filmoteca con el ciclo 'Desde Cantabria', que comprende títulos como 'El siglo Galdós' y 'Tierra de leche y miel'.

Asimismo, tendrá lugar la proyección del Catálogo de Cortometrajes de 2021 'Cantabria en corto'. "Este cine hecho en Cantabria pone en valor a Cantabria y contará con los cineastas para presentarlo", ha puntualizado, por su parte, el director de la Filmoteca.

En cuanto al cine europeo, el ciclo 'Relatos de Europa' pretende dar a conocer la diversidad de la sociedad europea a través de historias que muestran la realidad actual del continente. Abarca películas como 'Dating Amber', 'Ane', 'Regreso a Hope Gap', 'Solo las bestias', 'La lección de alemán', 'Las cosas que decimos, las cosas que hacemos', 'El padre', 'Adiós, idiotas' y 'Una niña'.

Por último, dentro del ciclo 'Sesión especial', se proyectará 'Deseando amar', de Wong Kar-Wai, considerada la mejor película del siglo XXI en numerosas votaciones de publicaciones cinematográficas especializadas.