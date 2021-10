Una campaña busca sensibilizar y alertar a la sociedad extremeña contra los estigmas a las personas con trastorno mental

Así, bajo el lema "Alerta, estigma en salud mental", la iniciativa trata de incidir a través de un millar de desplegables de bolsillo que se distribuirán por toda la comunidad en el planteamiento de que las personas con problemas de trastorno mental "ni son raros, ni no son sociales ni hay que evitarlos".

De este modo lo ha explicado en rueda de prensa este miércoles en Mérida el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta, José María Vergeles, quien ha apostado por "hacer una verdadera inclusión social de todas las personas que tienen un trastorno de salud mental".

"Los que nos creemos que disfrutamos de plena salud mental, en un momento determinado por múltiples circunstancias se puede llegar a tener un trastorno de salud mental que puede afectar a cualquier persona", ha advertido el consejero.

En este sentido, y tras recordar los avances alcanzados en los Planes de Salud Mental de Extremadura ya desarrollados, ha reconocido que aún "queda por seguir dando pasos" desde las administraciones y organizaciones en "erradicar cualquier forma de estigma, porque eso dificulta en buena medida el abordaje, la vivencia y la inclusión social de las personas con los trastornos de salud mental", máxime tras la pandemia de la Covid-19 que ha evidenciado -señala- que "los problemas de salud mental son muy democráticos y pueden afectar a una buena parte de la sociedad".

Así, ha mostrado su apuesta por situar la salud mental en el "frontispicio" de la atención sanitaria y social y de la "perspectiva de los derechos humanos", teniendo en cuenta que la salud mental "ha sido la hermana pobre del sistema sanitario y de los sistemas sociales", algo que a su juicio hay que "corregir" por las personas que sufren esos trastornos.

ACTUACIONES PARA ERRADICAR EL ESTIGMA

De este modo, Vergeles ha considerado que para erradicar el estigma de las personas con trastorno de salud mental hay que acometer dos actuaciones, una de ellas en los servicios y la orientación de los servicios que se les presta y de lo que se encargan los servicios de protección social y sanitaria; y otra actuación en la sensibilización a la sociedad dando "un paso más" para alertar también sobre cualquier caso de estigmatización que se pudiera vislumbrar entre la ciudadanía.

Así, ha explicado que la campaña presentada este miércoles busca "sensibilizar" y "alertar". "Sensibilizar es estén ustedes pendientes cuando se produzca algún signo en la sociedad de que estamos estigmatizando alguna persona con trastorno mental, para identificar en la sociedad los signos que llevan a la estigmatización", ha explicado.

Y en segundo lugar, poner a disposición de la sociedad un teléfono para ejercer una actividad educativa y de sensibilización sobre cómo abordar los problemas de salud mental.

FEAFES EXTREMADURA

Por su parte, el presidente de Feafes Extremadura, Antonio Lozano, ha solicitado la colaboración de los medios de comunicación para difundir la necesidad de acabar con la estigmatización de las personas con trastorno mental, y ha advertido de que si no se cuida esta problemática no se podrá avanzar.

Así, ha destacado la dotación "con presupuesto" anunciada por el Gobierno Central para Salud Mental, y ha confiado en que sirva como acicate para que las CCAA también articulen presupuesto para esta materia.

"Si no cuidamos la salud mental de la población de nada servirá crecer como comunidad autónoma, como país. No se puede ser feliz, no se puede tener una buena población si no se tiene salud mental", ha recalcado.

Al mismo tiempo, el responsable de Feafes Extremadura ha defendido que la concienciación y sensibilización de la población es "fundamental" para evitar la estigmatización de las personas con trastorno mental.

Por ello, ha explicado que el objetivo fundamental del programa que desarrolla su colectivo es colaborar en la erradicación del estigma, porque hay que concienciar a la población de que "hay que mirar a las personas que tienen un problema de salud mental con los ojos que se mira al mundo, con una capacidad de adaptación y de que son personas que tienen derechos", y que se aprenda de la pandemia porque la salud mental puede afectar "a cualquiera".

Se busca así "cambiar la visión que la sociedad tiene" del colectivo de personas con trastorno mental, que "son ciudadanos de pleno derecho y tienen que vivir en comunidad" como cualquier ciudadano, ha recalcado.