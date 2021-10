Aunque muchos espectadores ya lo sabían, los concursantes de Secret Story se quedaron sorprendidos al saber que el secreto de Emmy Russ era que vivió en un centro de menores porque su madre la abandonó.

Algo dejó entrever la alemana al contar su línea de la vida en el programa de Carlos Sobera, pero ahora, tras ser expulsada del programa, se ha sincerado más sobre su duro pasado y sus problemas con sus padres en una entrevista en exclusiva con Lecturas.

La estrella de los realities nació en el seno de una familia desestructurada y en su niñez fue víctima de maltrato, lo cual le ha hecho tener una infancia muy complicada.

"[En Secret Story] habéis visto todos mis lados: desde los buenos a mi lado caprichoso. Para entenderme es necesario conocer mi historia", confiesa Russ en su entrevista. "Veo mi infancia como una pelota destrozada que ya no la puedes inflar... Está rota para siempre".

"Viví [el maltrato de mi padre a mi madre] desde pequeña. Escuchaba los gritos, pero nunca llegué a verlo", cuenta. La alemana, de madre rusa, explicó que su padre también le pegaba a ella, desde los 6 o 7 años hasta los 9: "Era mala persona, un maltratador. Lo peor es que luego decía que él no había hecho eso".

En aquella época, aunque su madre no la protegía por miedo, peleó mucho por no perder su custodia, y finalmente pudieron alejarse de su padre viniendo a España. Pero al llegar aquí, "fue todo hacia abajo". "Ella alquiló un piso para mí con 16 años, para no vivir juntas", declara. "Un día me encontré con que se había ido de España y se llevó todo".

Tras acudir a la Policía, pensando que la devolverían a Alemania, la levaron a un centro de menores, donde pasó los peores momentos de su vida. "Parecía una cárcel [...] Pegaban a los niños", asegura. Emmy Russ confiesa también el momento más duro que vivió en el centro, cuando varios funcionarios la agarraron de las manos y las piernas en su cama y le pusieron una almohada en la cara para ahogarla. "Pensaba que me iban a matar", cuenta.

Tras intentar escapar dos veces, contactaron con su madre y ella le mandó el pasaporte y consiguió volver a Alemania, pero su madre la esperó "a malas". "Fueron meses de sufrimiento hasta que cumplí los 18", asegura. "Se inventaba cosas sobre mí para que pareciera una loca. Un día se inventó que la quería matar. ¡En la vida la he tocado!". Y, a causa de esto, terminó encerrada tres días en un psiquiátrico para niños.