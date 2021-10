Sorprenen a un conductor a 191 km/h en l'accés a Elx, el doble de velocitat de la permesa

El jove superava en més de 90 quilòmetres per hora el límit establit per a eixe tram, per la qual cosa se li imputa un delicte contra la seguretat vial que li pot suposar sis mesos de presó i fins als quatre anys de pèrdua del permís de conduir.

El conductor va ser sorprès en un control pels agents mentre sobrepassava quasi en el doble la velocitat permesa per a la via. Les diligències, així com el vehicle que conduïa, han sigut posats a la disposició del Jutjat d'Instrucció d'Elx.

Els fets van ocórrer el passat 5 d'octubre, en la carretera EL-20 que uneix Elx amb les localitats de Montforte del Cid i El Rebolledo, quan una patrulla pertanyent a l'Agrupació del Subsector de Trànsit d'Alacant es trobava realitzant les tasques de vigilància del trànsit per mitjà d'un control de velocitat en una zona limitada a 100 quilòmetres per hora.

Va ser aleshores quan un vehicle que circulava a 191 quilòmetres per hora va fer saltar el radar i els agents van procedir a donar l'alt al turisme i identificar al conductor, un jove de 21 anys, de nacionalitat romanesa, investigat com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat vial.