Vallsur pone en marcha una campaña para combatir el acoso escolar y el Ciberbullying

20M EP

NOTICIA

Bajo el lema 'No lo hagas, no lo sigas, no lo compartas', el centro comercial Vallsur, en colaboración con la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE) y Castellana Properties, inicia una campaña de visibilización y concienciación sobre el Cyberbullying, con el objetivo de crear conciencia sobre este problema y ayudar a los más jóvenes a que sean capaces de identificar el acoso y no alentar su difusión.