Les beques salari amplien els criteris d'accés per a col·lectius vulnerables i estudiants de màsters habilitants

El departament que dirigeix Carolina Pascual ha establit les bases reguladores per a la concessió d'aquestes ajudes lligades a la renda per a cursar estudis a les universitats que integren el sistema valencià.

Dins del "compromís per garantir l'accés universal als estudis universitaris i després de constatar-se l'èxit d'aquestes ajudes", que venen atorgant-se des de 2016 a estudiants amb recursos econòmics limitats, el Consell ha considerat oportú ampliar les possibilitats d'accés a aquestes beques. La beca salari té una dotació màxima per beneficiari de 6.000 euros. Aquesta subvenció tindrà caràcter plurianual.

Així doncs, entre les novetats de la nova convocatòria destaca l'ampliació de les possibilitats d'accés. En concret, podran ser beneficiaris d'aquesta beca, no només els estudiants que inicien els seus estudis universitaris, sinó tots aquells alumnes de tots els cursos que disposen de menys recursos econòmics i complisquen amb els requisits econòmics i acadèmics exigits en la convocatòria.

A més, s'amplia el col·lectiu de persones potencialment beneficiàries, ja que s'inclou en el mateix als qui estudien Màsters Habilitants, entenent-se aquest com els títols de postgrau que habiliten per a l'exercici de les professions regulades i contempla una especial atenció a grups socials vulnerables com a víctimes de violència de gènere, alumnat amb discapacitat i refugiats, detalla l'administració en un comunicat.

RESERVA PRIMER CURS DE GRAU

Per als estudiants de primer curs de Grau es reservarà un 25% del pressupost global màxim establit. Per a l'estudiantat de segon i cursos superiors de Grau un 70% i per a estudiants de màster orientats a l'exercici professional un 5%. Les beques s'adjudicaran als estudiants que han gaudit d'aquesta beca en el curs anterior i, en segon lloc, a la resta dels estudiants.

Amb la convocatòria d'aquestes beques es manté el compromís del Consell de donar suport a la permanència de l'estudiantat que ja es troba integrat al Sistema Universitari Valencià.