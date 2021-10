El Govern pide que la Comisión Bilateral aborde los traspasos de Rodalies y de la comisaría de vía Laietana

El Govern quiere que el grupo de trabajo técnico de la Comisión Bilateral aborde los traspasos de Rodalies y la comisaría de vía Laietana en la reunión que tendrá lugar entre finales de octubre y principios de noviembre.

La consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà -máxima representante del Gobierno a la Bilateral-, también quiere llevar el traspaso del MIR, y Salvamento Marítimo, según informa la ACN.

Los equipos de la Generalitat y la Moncloa están cerrando la fecha y el orden del día. Por otro lado, la comisión de Infraestructuras -que coordina Jordi Puigneró-, se reunirá con el Estado en noviembre. Y la comisión de Asuntos Económicos y Fiscales -de Jaume Giró-, en diciembre. La segunda reunión de la Comisión Bilateral se hará en enero y en Barcelona.

La primera reunión de la Comisión Bilateral, celebrada en agosto, ya acordó que las comisiones sectoriales se reunirían antes de acabar el año, y que se crearía un grupo de trabajo técnico para abordar otros traspasos. Así, el calendario de momento se cumple, y la reunión genérica -con Vilagrà y la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, al frente- retomará la negociación a partir de enero.

A la reunión del grupo de trabajo de la Comisión Bilateral no participará, en principio, ningún consejero ni consejera, sino que el encuentro recaerá en perfiles técnicos de la Generalitat. El equipo de Presidencia también quiere incluir la gestión de becas; los 200 millones de euros de la disposición adicional tercera del Estatuto; y la gestión de la Inspección de Trabajo y Formación Profesional.

Hay que recordar que a la reunión de la Comisión Bilateral de agosto se pactó reducir los conflictos competenciales entre las dos administraciones.

Cataluña pide desvincular traspaso de Rodaliess de la negociación presupuestaria



Sobre el traspaso de Rodalies, el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, ha pedido este miércoles a los grupos parlamentarios desvincular el traspaso de Rodalies de la negociación de los presupuestos generales del Estado para 2022 "voten lo que voten". Lo ha dicho durante la sesión de control al Govern de este miércoles en el Parlament en respuesta a una pregunta de la portavoz de JxCat, Mònica Sales, sobre infraestructuras ferroviarias.

Puigneró ha emplazado a los grupos parlamentarios a que "se comprometan" a que el traspaso de Rodalies "sea una realidad", y es en este contexto que ha pedido no vincularlo a la negociación de las cuentas de 2022 sino hacer de ello "una voluntad política de todos".

"Quiero creer que no es un tema ni de incapacidad ni de incompetencia, por tanto tiene que ser un tema de no voluntad política. Ya que no lo quiere hacer el Estado, nosotros queremos asumir el reto de gestionar las Cercanías en Cataluña", ha apuntado el vicepresidente catalán.

Este martes, el Govern aprobó destinar 65 millones de euros para la adquisición y mantenimiento de los nuevos trenes que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) utilizará a partir de 2024 en el servicio de Rodalies entre Lleida y Manresa (Barcelona), que hasta esa fecha seguirá operando Renfe.