Canteli carga contra los detractores de la Ronda Norte: "No sé por qué protestan si no conocen en qué consiste"

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP), ha criticado la protesta que se ha llevado a cabo este miércoles frente a la Junta General contra la construcción de la Ronda Norte en la ciudad. "No sé por qué protestan si no conocen en qué consiste", ha dicho, para después insistir en que la infraestructura no dañará el Monte Naranco.