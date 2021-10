Mazón torna a reivindicar a Barberà: "Ha sigut la gran transformadora i la millor alcaldessa de la història de València"

Mazón, després de reunir-se amb la CEV, s'ha expressat en aquests termes en ser preguntat per si continua defenent el llegat de l'exalcaldessa després de l'orde de processament a mig centenar de persones, entre regidors i assessors del grup 'popular' a l'Ajuntament de València en l'època de Barberá per un delicte de blanqueig en el conegut com 'pitufeo' en les eleccions municipals de 2015.

Sobre aquest tema, ha demanat "prudència" fins que acabe el procés perquè, ha recordat, "són més de 200 els companys del PP que han sigut absolts malgrat els injustificables juís paral·lels" i ha afegit que és "important seguir reivindicant" el llegat de Barberá perquè ha sigut "la gran transformadora i la millor alcaldessa de la història de València".

Segons ha apuntat, ja hi ha "suficient experiència" durant aquests anys "amb més de 200 companys del Partit Popular que han sigut absolutament absolts" malgrat d'haver tingut "uns juís paral·lels absolutament injustificats i injustificables".

Per açò, ha instat a esperar a veure com acaba aquest procés i ,en eixe sentit, ha recordat que a Espanya "llevat que un jutge amb sentència ferma diga el contrari la gent és innocent".