Tres estrenes, un cicle de peces breus i un Premi Nacional, en la temporada de dansa d'Espacio Inestable

Obrirà la programació l'estrena del nou espectacle de La Coja Dansa, 'Enlluernador', en el qual la companyia valenciana capitanejada per Santi de la Fuente i Tatiana Clavel aposta per un elenc jove per a mostrar allò que s'il·lumina quan s'apaguen les llums encegadores del poder.

Paula Romero, Ivan Colom, Guillermo Miudo, Marta García i Santi de la Fuente interpreten aquest últim treball embastat a través de la poesia d'Elsa Moreno, qui també posa el cos en escena, i que veurà la llum del divendres 22 fins al diumenge 24 d'octubre, després de la seua residència en l'espai.

Altres dos companyies valencianes que posaran en peus els seus nous espectacles pròximament són Fil d'Arena i Julia Irango, les dos després de la seua residència en la sala amb el suport del programa Graners de Creació.

En el cas de les primeres, 'Nimbes' serà el primer muntatge amb un elenc intergeneracional que la companyia ha volgut reunir per a parlar de dones que tracten d'empoderarse de manera transversal i comunal. Tant Espacio Inestable com La Rambleta han apostat per aquest projecte a les seues residències i l'espectacle podrà veure's en tots dos espais a la fi d'octubre i principis de novembre.

Julia Irango, per la seua banda, busca apel·lar la memòria de l'espectador i posar-la en una situació difícil a través de referents de la cultura pop en la seua peça 'Ningú morirà després de mí'. Va ser aquest precisament la guanyadora en l'anterior edició del cicle 'Migrats Dansa' en el seu format breu i serà l'encarregada de donar el tret d'eixida a la nova edició d'enguany.

Pel cicle, que tindrà lloc de l'11 al 29 de novembre, passaran vora 20 creadores de dansa contemporània, de dins i fora de la Comunitat Valenciana, en la seua ja habitual cita entre Inestable i el Centre del Carme Cultura Contemporània.

Les companyies de la resta d'Espanya també tenen cabuda en aquesta temporada, apunten des de la sala. Els càntabres Beatriz Palenzuela i Rafael de la Lastra, de la companyia Babirusa Danza, convidaran a l'espectador a degustar el temps amb tots els seus sentits en 'Recuerda' que no poden cancel·lar la primavera els dies 5 i 6 de novembre. Eixe mateix cap de setmana, la companyia asturiana Zig-zag Danza presentarà el seu 'Jardín Secreto', un espectacle per a la primera infància que podrà gaudir tota la família.

"COLOFÓ FINAL"

El "colofó final" a la programació de dansa ho posaran al desembre Carmen Werner i Alberto Cortés. Qui va ser premi nacional de dansa en 2007 torna a València amb el seu espectacle 'Instrucciones para mejorar la vida', que conjumina a 4 ballarins d'edat avançada per a traslladar el seu aprenentatge vital a l'escena.

Per la seua banda, Alberto Cortés i Rosa Romero visitaran Espacio Inestable amb 'La Teoria de la Pelvis', una hipòtesi sobre la urgència d'accionar el cos. Una experiment de reacció en cadena que es va gestar durant el confinament i que ara ha sigut seleccionat en el XIX Circuit de la Xarxa de Teatres Alternatius. Podrà veure's els dies 4 i 5 de desembre en la sala i comptarà amb un taller obert a professionals de la dansa en Espacio La Granja.