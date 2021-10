El Govern encarrega a Fulgencio un pla sobre l'estat actual de les Rodalies a la Comunitat Valenciana

Així ho ha dit la ministra en una interpel·lació del diputat de Compromís, Joan Baldoví, en la sessió de control al Govern en el Congrés, on li ha demanat explicacions a Raquel Sánchez per la "insostenible situació" en la qual es troba el servei ferroviari de Rodalies a la Comunitat Valenciana.

En aquest context, el diputat ha enumerat les deficiències de les Rodalies valencianes, en matèria de, segons ha anat citant, suspensió de trens, retards, vies sense desdoblegar i sense electrificar.

"ENVEJA SANA"

Per açò, Baldoví s'ha queixat de les inversions que rep aquest servei a la Comunitat enfront dels diners destinats a les xarxes de Rodalies a Catalunya o Madrid, de la qual el diputat valencià ha dit sentir "certa enveja sana".

Davant açò, la ministra ha defès les actuacions del Govern de Pedro Sánchez per a corregir aquestes deficiències, encara que ha admès que "no és gens fàcil de revertir" aquesta situació i que no es pot aconseguir "de la nit al dia" davant els "anys d'inacció".

No obstant açò, ha reivindicat que "més enllà d'alguns problemes de puntualitat i conjunturals", s'estan començant a veure els primers resultats positius que suposen, segons ha celebrat, un canvi de tendència.

En qualsevol cas, ha recalcat que s'ha encarregat al coordinador de Rodalies en la Comunitat que elabore aquest pla per a "poder avançar actuacions que són imprescindibles i que han de permetre millorar el servei".