Les constitucions d'empreses creixen un 33% a la Comunitat Valenciana des de gener, segons Informa D&B

Les constitucions d'empreses han crescut un 33 per cent a la Comunitat Valenciana en els tres primers trimestres de l'any, amb 9.040 firmes, segons l'Estudi sobre Demografia empresarial realitzat per Informa D&B. Al mes de setembre les creacions de societats avancen un 10%, fins el 780, percentatge superior a la pujada de l'1% per al conjunt del país.