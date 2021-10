CAMFED alerta de que la pobreza es el principal motivo de que las niñas en África no acudan al colegio

La directora general de Campaign for Female Education (CAMFED), Lucy Lake y la consejera ejecutiva, Fiona Mavhinga, han manifestado este miércoles que el principal motivo de que las niñas en África no acudan al colegio es la pobreza, por ello trabajan desde CAMFED para recoger recursos y ayudar a su escolarización.