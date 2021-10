Barbón pide a Mallada "rigor, humildad y análisis de los datos" para debatir sobre los fondos europeos

Barbón respondía así a la portavoz del PP, Teresa Mallada, que ha preguntado sobre qué gestiones está llevando a cabo el Gobierno para que los fondos europeos desplieguen toda su eficacia en Asturias y que ha acusado al Ejecutivo asturiano de no estar haciendo los deberes en esta materia.

"Cuando dice que no estamos haciendo los deberes tendrá usted esas sensación pero no es así", ha indicado Barbón que ha manifestado que ya están repartidos 241 millones de euros de fondos europeos para Asturias.

Adrián Barbón ha afeado a la portavoz del PP que siempre hable mal de la región. "Usted cada vez que habla es para hablar mal de Asturias y yo cada vez que hablo es para defenderlo y para defender enmiendas en beneficios de Asturias", ha dicho Barbón.

Así, respecto a la gestión de los fondos europeos Barbón ha expuesto los cuatro ejes de actuación: crear la arquitectura institucional; elaborar un mapa de estrategias determinando los sectores estratégicos; participación en conferencias sectoriales y la creación de arquitectura para la facilitación de la gestión de estos fondos.

La respuesta de Barbón no ha convencido a la portavoz del PP que no ha escatimado en críticas hacia la gestión de los fondos europeos. "Todo eso que usted dice que está haciendo por qué no se ve", ha preguntado Mallada en su intervención, en la que ha indicado que su grupo ya había alertado de que al Principado se le iba a atragantar la gestión de esos fondos.

Así Mallada ha lamentado que aun no se hayan aprobado las ayudas y se pone en riesgo que los asturianos puedan recibirles y provocar que Asturias pierda parte de los fondos en

"Ni ha querido crear el grupo de trabajo que le pedimos, ni ha respaldado a los ayuntamientos", ha indicado Teresa Mallada que ha indicado no entender por qué el presidente quiere gestionar esos fondos él sólo.