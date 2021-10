El Consell Escolar de València vota hui la proposta de declarar festius els dies 7 de desembre i 17 i 18 de març

Així ho ha avançat l'edil, que ha recordat que els representants d'aquest òrgan van votar en la seua última sessió fixar com a festiu escolar el 7 de desembre, i el 16, 17 i 18 de març, la qual cosa suposaria allargar un dia més el curs escolar, per a poder sumar aquest quart dia festiu. Però atés que el curs no pot finalitzar un dia més tard del que ja està fixat en el calendari escolar, tal com ha resolt la Conselleria d'Educació, Ibáñez plantejarà aquesta proposta per a la seua votació.

"VEU" A AFECTATS DE TDAH

D'altra banda, Ibáñez ha comentat que s'ha convidat a la sessió del Consell Escolar de hui als representants de l'Associació de Pares Per a Xiquets i Adolescents amb Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat, per a "donar-los veu i continuar donant visibilitat a les persones afectades de TDAH i sensibilitzar a la societat i la comunitat educativa". Es tracta de la primera vegada que tindran una participació directa al Consell Escolar Municipal de València.

Ibáñez ha mantingut reunions amb representants d'APNADAH (Associació de Pares Per a Xiquets i Adolescents amb Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat), de l'Associació TDAH, TDAH + 16 i l'Associació de Trastorns del Neurodesenvolupament i les seues Comorbiditats (LLIGANT&CO), en la qual van abordar les diferents accions a dur a terme per a visibilitzar aquest trastorn i seguir reforçant la col·laboració entre associacions i administració.

El 27 d'octubre se celebra a Espanya el Dia Nacional del Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat i l'Ajuntament tornarà a sumar-se a aquesta causa amb l'objectiu de continuar donant visibilitat a aquest tipus de disfunció neurobiològica, que afecta a un gran nombre de xiquets i xiquetes a tot el món.

El TDAH és un trastorn d'origen neurobiològic que es caracteritza pel dèficit d'atenció, impulsivitat i/o hiperactivitat excessiva.

Finalment, la regidora ha transmès "tot el suport de la regidoria d'Educació al treball realitzat per a visibilitzar la situació d'aquestes persones i recolzar-los en tot el que necessiten les famílies", i ha agraït la tasca de les associacions, les quals està fent "una gran tasca donant a conéixer el TDAH, afavorint la seua difusió, formant a professionals, donant suport directe a l'afectat i la seua família, informant a possibles afectats i conscienciant a la societat general".