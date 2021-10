Casa de la Provincia acoge la presentación del libro 'Morón en tiempos de los Condes de Ureña' desde Edad Media

En un comunicado, la Diputación de Sevilla señala que esta presentación se ha llevado a cabo como introducción a la Feria del Libro de Sevilla por parte del Servicio de Archivo y Publicaciones de la institución provincial, un libro que obtuvo el premio en la sección de Historia del concurso de monografías Archivo Hispalense en su edición de 2019.

Así, en un acto celebrado en la Casa de la Provincia, presidido por el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Alejandro Moyano, el catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla Manuel García Fernández ha realizado la introducción sobre esta monografía.

Martín Humanes ha sido durante los últimos años investigador postdoctoral del Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory (Francfórt del Meno, Alemania). Actualmente está vinculado a las universidades de Sevilla y Córdoba. Forma parte del grupo de investigación 'El reino de Sevilla en la Baja Edad Media' (US), de la unidad de investigación Laboratorio de Estudios Judeoconversos (UCO) y del proyecto internacional Marie Sklodowska-Curie Resistance: Rebellion and Resistance in the Iberian Empires, 16 th-19th centuries (Universidad de Évora, Portugal).

Con respecto al libro sobre Morón de la Frontera, el señorío de los condes de Ureña y una de las cabeceras del Estado de Osuna, se presenta como el laboratorio de análisis elegido por Martín Humanes para la elaboración de un riguroso estudio sobre el gobierno y las estructuras locales de poder entre los tiempos medievales y modernos (siglos XV-XVI).

Indica que se trata de una "obra modélica" de historia de un ámbito señorial concreto que contribuye a conocer con detalle los entresijos del poder de la nobleza en España y de sus relaciones con las élites locales y la población en general.

El trabajo de investigación se caracteriza por la solidez en su estructura organizativa y en la exposición de las argumentaciones. Analiza diversas variables mediante el cruzamiento de numerosas fuentes salvando con evidente dominio metodológico las dificultades de determinadas series documentales que no se hallan completas en los fondos archivísticos.

Por otra parte, el estudio profundiza en el proceso de gestación y formación del estado de Osuna y del señorío de Morón y, al mismo tiempo, ofrece un interesante panorama de los mecanismos utilizados por los vasallos para oponer resistencia a la pérdida de privilegios, libertades, franquicias y bienes del municipio que pretendían llevar a efecto los señores. Por último, dispone de un excelente aparato gráfico y genealógico que ayuda a explicar con claridad las cuestiones planteadas en el texto.