La UPV participa en un projecte per a millorar la presa de decisions en la lluita contra el canvi climàtic

La iniciativa aposta per "canviar les regles del joc en la gestió de presa de decisions per a fer front i mitigar el canvi climàtic". Amb la participació del Departament de Comunicacions de la universitat valenciana, tractarà d'explotar tot el potencial de dades procedents de GEOSS, el major dels sistemes de dades d'observació de la Terra.

"Aquest mega-sistema disposa de milions de dades obertes sobre diferents paràmetres d'observació del nostre planeta, amb proveïdors nacionals i regionals, com la NASA i l'ESA. No obstant açò, la major tasca en GEOSS s'ha centrat en la incorporació de nous proveïdors de dades, mentre que la contribució a la promoció i ús d'aquestes dades en diferents àmbits ha sigut reduïda. Un d'eixos àmbits és el de la lluita contra el canvi climàtic, en el qual podria explotar-se molt més per a fer front als desafiaments del canvi global", apunta Benjamín Molina, investigador del Departament de Comunicacions de la UPV.

Per a revertir aquesta situació, el projecte EIFFEL desenvoluparà un sistema basat en Intel·ligència Artificial que permetrà accedir d'una forma més intuïtiva i potent a tots aquests conjunts de dades disponibles de GEOSS, facilitant la tasca de cerca i l'extracció d'informació rellevant.

"Crearem un capa intel·ligent intermèdia amb GEOSS que permeta interaccionar millor amb les seues dades. Açò guarda relació amb un millor processament de les metadades disponibles, la qual cosa permetrà tasques de cerques intel·ligents mitjançant NLP (Natural Language Processing), així com una visualització de resultats més amigable i potent per a l'usuari dels portals de recerca actuals, explica Molina.

PROJECTES PILOT A ESPANYA

D'altra banda, EIFFEL contempla l'engegada de cinc projectes pilot amb aplicacions centrades en la gestió de dades per a la lluita contra el canvi climàtic.

La UPV participa en el pilot espanyol, amb l'empresa valenciana Prodevelop i l'Autoritat Portuària de Balears, en el desenvolupament d'una aplicació de monitoratge i predicció de la contaminació atmosfèrica que permeta reduir o gestionar millor la petjada mediambiental al port de Palma de Mallorca.

A més, l'equip del Departament de Comunicacions de la UPV participa en la creació d'una ontologia que permeta incorporar noves capacitats en la recerca de dades procedents de GEOSS, la qual cosa facilitarà i potenciarà també el mecanisme de NLP, així com la visualització dels resultats.

"Tot açò amb un objectiu clar: "facilitar la tasca de cerca i extracció d'informació rellevant per a combatre el canvi climàtic", conclou Carlos Palau, investigador principal de la UPV en EIFFEL.