ITI treballa en una plataforma per a democratitzar l'ús del 'big data' i l'anàlisi de dades a les pimes

En el marc del projecte 'Radiatus', finançat per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), aquesta plataforma permetrà als analistes de les empreses "centrar tots els seus esforços en el que millor saben fer, que és l'anàlisi de dades", desplegant serveis de Big Data Analytics de forma fàcil i intuïtiva, i abstraient-los de la complexitat associada a les plataformes i ferramentes en si, ha explicat el coordinador del grup de Sistemes Distribuïts, Jordi Arjona.

Segons l'investigador, la societat porta anys immersa en un procés de digitalització pel qual es generen cada vegada més dades. S'estima que, en 2020, es van generar al voltant d'1,7 megaoctets per segon de dades per persona, la qual cosa dona una idea de la complexitat a la qual s'enfronten les empreses per a analitzar totes eixes dades i extraure una informació molt valuosa per a la millora en la prestació dels seus serveis o el desenvolupament de productes.

L'anàlisi massiva de dades (Big Data Analytics) sorgeix en aquest punt per a revolucionar a tots els sectors. Aquesta tecnologia, es combina amb l'aprenentatge automàtic (Machine Learning) i l'aprenentatge profund (Deep Learning), tècniques d'Intel·ligència Artificial (IA) relegades durant molt temps a aplicacions acadèmiques. No obstant açò, ara, gràcies a les grans oportunitats que ofereixen les plataformes d'anàlisis massives de dades i les noves tecnologies, "és per fi possible aplicar-les d'una forma eficient als problemes complexos als quals s'enfronten les empreses en el seu dia a dia", ha agregat.

Aquestes tècniques permeten relacionar milions de dades aïllades i convertir-los en valor agregat per a les empreses, la qual cosa fa necessària l'aplicabilitat d'aquestes tècniques sobre plataformes escalables i elàstiques per a un ús el més eficient possible. Les empreses es troben, doncs, davant un problema doble. D'una banda, necessiten personal especialitzat en l'anàlisi de dades, però, per una altra, també necessiten personal especialitzat en la configuració, gestió i desplegament d'aquestes plataformes i ferramentes.

DIGITALITZACIÓ DE L'ECONOMIA

El gran repte del projecte ha sigut "integrar i desenvolupar servicis d'anàlisi massiva de dades per a les pimes i empreses tecnològiques", facilitant així la digitalització de l'economia, ha apuntat l'investigador d'ITI.

Per açò, en aquesta quarta anualitat del projecte, a més d'ampliar el catàleg de serveis d'utilitat en l'aplicació de tècniques de Machine Learning i Deep Learning, s'han polit altres aspectes pensant en l'usuari, com la interfície de l'aplicació, millorant la personalització de serveis i fent-la més intuïtiva.

'Radiatus' incorpora ja, després d'aquesta anualitat, més de 15 tecnologies per a donar resposta a les necessitats que se li poden plantejar a l'analista de dades dins d'una pime, des de tecnologies per a l'emmagatzematge de dades, per al seu processament o la seua visualització.

Un altre dels reptes superats ha sigut habilitar la federació de plataformes Radiatus, perquè els usuaris puguen compartir recursos de computació i desplegar serveis en diferents plataformes interconnectades entre si.

Aquesta plataforma va dirigida tant a empreses TIC que oferisquen servicis d'instal·lació, configuració, manteniment o actualització d'infraestructures d'anàlisis de dades a tercers, ja que els facilita la gestió del cicle de vida de tots els serveis; com a empreses de qualsevol sector que necessiten executar processos d'analítica de dades en la seua operativa.