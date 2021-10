Les cançons de Zoo "s'encarnen" en il·lustracions i jocs amb una sèrie d'àlbums infantils il·lustrats

Sota el títol de 'Zoo il·lustrat', el projecte suposa la unió de forces del grup, de l'educador social i pedagog Ricard Tàpera i de cinc il·lustradors: Carles Ubeefe, Gemma Moltó, Joan Turu, Paulapé i Helga Ambak. S'obté així "un objecte artístic" que combina lletres, música, dibuixos i didàctica per a reivindicar la "importància de la creació artística en el desenvolupament personal" dels més menuts.

Panxo, cantant de Zoo, Ricard Tàpera i la il·lustradora Helga Ambak han explicat a Europa Press els detalls de la iniciativa. "La idea sorgeix quan pensem traslladar la nostra cançó 'La mestra' al format de conte il·lustrat per a xiquets. Decidim atrevir-nos amb aquest tema però, mentre, Ricard Tàpera va proposar ampliar el projecte a cinc cançons i fer una sèrie amb il·lustradors d'estils diferents".

"Tot el conjunt està enfilat per una proposta educativa i pedagògica amb la finalitat d'oferir un punt i trobada entre diverses generacions, professors i alumnes, xiquets i pares, per a treballar una sèrie de valors que estan dins de les cançons", remarca Panxo.

D'aquesta manera, es reediten -amb una adaptació musical realitzada per Carlos Martí amb les veus de xiquets i xiquetes- les cançons 'La mestra', que aborda la participació infantil i la creació d'una escola democràtica; 'Deixa'm que caiga', que tracta la salut mental; 'Carrer de l'amargura', que parla de transicions, també entre la vida i la mort; 'Robot', relacionada amb la ciència, i 'Xafant fang', sobre la infància, l'amistat i el reconeixement a les mares. A més de les activitats que ja arrepleguen els llibres, el pròxim mes de desembre està previst llançar una proposta didàctica específica perquè les escoles que ho desitgen puguen desenvolupar-la.

TEMES "TABÚ"

No s'ha fugit de temes tradicionalment considerats "tabú" per a les menors. "Vam tindre clar des del primer moment que no volíem infantilizar als xiquets, s'ha fet una xicoteta adaptació, però no s'eviten temes complicats", apunta Tàpera.

En aquesta línia, Helga Ambak subratlla que participar en aquest projecte és "una responsabilitat i una sort", ja que es tracta d'una tasca que parteix d'"una premissa innovadora i que pot aportar molt a totes les disciplines".

El vocalista i compositor de Zoo -banda que actualment triomfa amb la gira del seu disc 'Llepolies'- assegura que la formació continua amb la seua agenda d'actuacions i ressalta que en aquest projecte ha pogut "encarnar-se en disciplines artístiques diferents gràcies al talent" d'altres persones.

Panxo assenyala així mateix, sobre el fet que aquest treball editorial puga ampliar el seu públic potencial, que en els últims anys ja venien observant que molta gent de la seua generació o un poc més major, fans de bandes prèvies com Obrint Pas, s'havien convertit en progenitors i començaven a anar als concerts, si l'horari ho permetia, amb els seus fills. "La nostra música ha començat a transformar-se en una cosa compartida per les famílies", conclou.