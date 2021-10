Las canciones de Zoo se "encarnan" en ilustraciones y juegos con una serie de álbumes infantiles ilustrados

Bajo el título de 'Zoo il·lustrat', el proyecto supone la unión de fuerzas del grupo, del educador social y pedagogo Ricard Tàpera y de cinco ilustradores: Carles Ubeefe, Gemma Moltó, Joan Turu, Paulapé y Helga Ambak. Se obtiene así "un objeto artístico" que combina letras, música, dibujos y didáctica para poner el acento en la "importancia de la creación artística en el desarrollo personal" de los más pequeños.

Panxo, cantante de Zoo, Ricard Tàpera y la ilustradora Helga Ambak han explicado a Europa Press los detalles de la iniciativa. "La idea surge cuando pensamos trasladar nuestra canción 'La mestra' al formato de cuento ilustrado para niños. Decidimos atrevernos con este tema pero, mientras, Ricard Tàpera propuso ampliar el proyecto a cinco canciones y hacer una serie con ilustradores de estilos diferentes".

"Todo el conjunto está engarzado por una propuesta educativa y pedagógica con la finalidad de ofrecer un punto e encuentro entre diversas generaciones, profesores y alumnos, niños y padres, para trabajar una serie de valores que están dentro de las canciones", remarca Panxo.

De este modo, se reeditan -con una adaptación musical realizada por Carlos Martí con las voces de niños y niñas- las canciones 'La mestra', que aborda la participación infantil y la creación de una escuela democrática; 'Deixa'm que caiga', que trata la salud mental; 'Carrer de l'amargura', que habla de transiciones, también entre la vida y la muerte; 'Robot', relacionada con la ciencia, y 'Xafant fang', acerca de la infancia, la amistad y el reconocimiento a las madres. Además de las actividades que ya recogen los libros, el próximo mes de diciembre está previsto lanzar una propuesta didáctica específica para que las escuelas que lo deseen puedan desarrollarla.

TEMAS "TABÚ"

No se ha huido de temas tradicionalmente considerados "tabú" para las menores. "Tuvimos claro desde el primero momento que no queríamos infantilizar a los niños, se ha hecho una pequeña adaptación, pero no se evitan temas complicados", apunta Tàpera.

En esta línea, Helga Ambak subraya que participar en este proyecto es "una responsabilidad y una suerte", ya que se trata de una labor que parte de "una premisa innovadora y que puede aportar mucho a todas las disciplinas".

El vocalista y compositor de Zoo -banda que actualmente triunfa con la gira de su disco 'Llepolies'- asegura que la formación continúa con su agenda de actuaciones y resalta que en este proyecto ha podido "encarnarse en disciplinas artísticas diferentes gracias al talento" de otras personas.

Panxo señala asimismo, sobre el hecho de que este trabajo editorial pueda ampliar su público potencial, que en los últimos años ya venían observando que mucha gente de su generación o algo más mayor, fans de bandas previas como Obrint Pas, se habían convertido en progenitores y comenzaban a venir a los conciertos, si el horario lo permitía, con sus hijos. "Nuestra música ha comenzado a transformarse en una cosa compartida por las familias", concluye.