Urkullu afirma que hace diez años sintió "tranquilidad y alivio" y "la esperanza" del inicio de "una nueva convivencia"

"He conocido de cerca el sufrimiento de tantas y tantas personas y familias... La idea de que todo aquello terminaba, me dio tranquilidad y alivio, porque ya no habría sufrimiento añadido", ha confesado el presidente del Gobierno Vasco ante medio centenar de jóvenes con los que, desde primera hora de la mañana de este miércoles, ha departido en el encuentro 'Jóvenes, Convivencia y Futuro', organizado por el Gobierno Vasco para conmemorar el fin de la violencia terrorista de ETA hace una década.

Urkullu ha insistido en que ese día, hace ya diez años, sintió "una alegría inmensa" que le hizo coger el teléfono y hablar con su familia, así como la "esperanza" por que "se dejara de relacionar al pueblo vasco con la violencia, para "superar ese vínculo y destacar nuestro verdadero ser internacional". "Sentí la esperanza de que comenzaba el tiempo de una nueva convivencia", ha dicho.

(Habrá ampliación)