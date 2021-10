Díaz carga contra la "visión catastrofista" del PP: "España no está en quiebra por mucho que ustedes lo digan"

Nuevo episodio del ya habitual duelo dialéctico de los miércoles entre la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y el número dos del PP, Teodoro García Egea, en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso. Este miércoles, Díaz y García Egea volvieron a chocar por los datos económicos y de empleo de España. Y la vicepresidenta segunda acusó a los populares de tener una visión "catastrofista" y de difundir información falsa sobre el estado de las cuentas del país. "España no está en quiebra, por mucho que ustedes lo digan", espetó.

Así se expresó Díaz en referencia a las declaraciones del líder del PP, Pablo Casado, que hace unos días aseguraba en una entrevista en el diario El Mundo que España "se encamina a la quiebra" a causa de las políticas económicas del Gobierno. "Estamos abocados al rescate", llegó a pronosticar Casado, que abundaba en la idea de que "como nos dejen de comprar deuda o nos suban tipos, hemos quebrado". "No es catastrofismo, es realismo y es responsabilidad", planteaba el líder de la oposición.

Para Díaz, no obstante, las declaraciones del líder del PP no se ajustan a la realidad de los datos y, por ende, son exactamente eso: catastrofistas. "Sería bueno que arrimen el hombro y dejen de hacer esto que están haciendo", exigió la vicepresidenta segunda a los populares y, en particular, a García Egea, que la había acusado de generar "más parados, más mujeres paradas" y "más paro juvenil". Como ya viene siendo habitual, la dirigente se ofreció a dar "dos datos" al número dos del PP. "Tenemos 3.257.802 parados, es decir, una tasa del 15%", explicó Díaz, que contrapuso esta situación a los más de seis millones de parados -una tasa del 27%- que se alcanzó en la anterior crisis.

"Desde hace siete meses, de manera consecutiva, España, gracias al trabajo de este Gobierno, ha conseguido que más de 752.000 personas salgan de las listas del paro", cifró igualmente la vicepresidenta. Y, por último, Díaz se refirió a las cifras de afiliación a la Seguridad Social, que calificó de "récord". "Ese dato de hoy no lo va a encontrar nunca en un Gobierno del PP", zanjó la vicepresidenta, que igualmente afirmó que, "aunque las cifras sean malas, tenemos 10.000 jóvenes menos en paro" que al inicio de la legislatura. "Supongo que a usted esto le alegra", ironizó.

Asimismo, Díaz reconoció que el precio de la electricidad en la industria supone un "lastre" para la economía española y las empresas. Lo que no quiso comentar la vicepresidenta fue la última petición del líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que planteó pedir la liberación de 200 presos etarras a cambio de votar a favor de los próximos Presupuestos Generales del Estado. "Yo creo que por fin, tras 10 años, ha ganado la democracia ante la violencia. Por tanto, es un motivo de orgullo para nuestro país", se limitó a señalar en los pasillos del Congreso.