Sandra Gago confiesa, nueve meses después de dar a luz, que quiere volver a ser madre

Este 2021 está siendo el primer año de maternidad para Sandra Gago. El 5 de enero, casi como si se lo hubiesen traído Melchor, Gaspar y Baltasar, la joven modelo daba a luz a su primogénito, Darío. Ella y su marido, el tenista Feliciano López, llevan por tanto nueve meses de una felicidad extrema... lo cual no es óbice para que ya estén pensando en traer un hermanito o hermanita al mundo.

La modelo, que a primeros de este mes de octubre cumplía 26 años, ha asistido la noche de este martes a un evento en Madrid donde ha atendido a los medios, comenzando por decir que ha estado trabajando mucho, así como disfrutando de los viajes en familia. Una familia que, con el pequeño, aún no está completa, pero porque se trata de una experiencia tan "maravillosa y preciosa" que tendrá que repetirla.

"Estoy encantada. Está enorme. Ya tiene nueve meses y medio y parece que fue ayer. Es una pasada, porque es un bebé increíble. Estoy muy contenta", confesaba sobre cómo es haberse estrenado en ser madre con Darío, algo que además está siendo tal y como se esperaba: "Es verdad que la vida te cambia, pero a mí me ha cambiado a mejor. Obviamente hay rutinas que no has vivido antes y que son diferentes, pero todo te compensa por mil".

Para Sandra Gago, lo peor fueron esos "miedos e inseguridades" que toda madre primeriza tiene en los primeros meses, aunque fuera de eso considera "una maravilla el día a día", dado que tiene a su lado al "mejor padre", al que además se parece "mucho físicamente".

Precisamente por toda esa felicidad tan rebosante que desprende, le preguntaron a Gago si se plantean ser padres de nuevo y ella no tardo en responder que "por supuesto que sí", aunque, matizó, "de momento no". Básicamente, que aunque prefieren tomarse unos meses disfrutando del pequeño Darío, por su cabeza ya ronda la idea de que, más tarde o más temprano, acabará llegando la parejita... o incluso alguno más.