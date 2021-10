Ecologistas piden al Principado que rechace el proyecto de explotación minera de Salave presentado por EMC

"No se presentó estudio de aceptación social que es obligatorio", dicen desde la Coordinadora en nota de prensa, añadiendo que "se emplearán sustancias de toxicidad elevada, en particular para la fauna acuática como el Mercaptobenzotiazol que afectarán a la zona".

Además, los ecologistas inciden en que "el vertido vía emisario se producirá a escasos 300 m de la costa con el consiguiente impacto". "Todo el entorno costero de influencia se sitúa entre 700 y 300 metros de distancia. Estamos en una zona relativamente abrigada por lo que los materiales vertidos tenderán a depositarse en las inmediaciones o a ser arrastrados hacia los pedreros y rocas de la zona intermareal, donde se desenvuelve la mayoría de la biodiversidad marina", sostienen.

Para la Coordinadora, "no se tiene en cuenta la proporción de sustancias tóxicas empleadas en los tratamientos, particularmente las de origen bencénico, que acabarán en los depósitos y escombreras".

Del mismo modo, considera que "la implantación de escombreras sobre la ribera del cauce que discurre en el límite suroeste conlleva ineludiblemente el derrame del material depositado en ella".

También ve como irregularidades que "no se tiene en cuenta a la sismicidad de la zona, que no está exenta de riesgo". "El último evento ocurrido en las proximidades de Tapia tuvo lugar el 5 de octubre de 2021, en el mar Cantábrico, con una magnitud de 3.5, a menos de 100 km de Tapia", apunta.

Hace mención, igualmente, a que "no se presenta estudio de la red de evacuación de efluentes en la base de las balsas de estériles de flotación"; "no se presentan tal como exige el real decreto 1/2008, varias alternativas viables de diseño del proyecto por parte del promotor"; y "no se calculó el impacto de la huella de carbono de los consumos de cemento y cal como inertizantes y relleno o en el gunitado de las galerías y el transporte de los concentrados auríferos".

"Esperemos que a la vista de las numerosas irregularidades que denunciamos en nuestras alegaciones se desestime por parte del Principado el proyecto minero presentado, uno más de los muchos presentados en los últimos 40 años", concluyen desde la Coordinadora.