Agilitzaran les multes per botellot, sobretot a Erasmus

L'Ajuntament de València agilitzarà les multes i combinarà la prevenció i la contenció per a reduir el botellot. L'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, va anunciar ahir, després de la reunió urgent amb la Policia Local, un seguiment setmanal, un nou reglament i la creació d'una comissió entre Règim Sancionador, Policia Local i Espai Públic perquè les sancions s'agilitzen al màxim perquè una persona o un bar sàpiguen que s'executaran el més ràpid possible. A més, s'actuarà contra els Erasmus, que, en ser estrangers, se solen deslliurar de les multes.

A la trobada també va assistir el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, qui va afirmar que s'aplicaran mesures similars a les de la plaça Hondures i el Cedre per a atallar el botellot en Benimaclet i no se seguiran les receptes d'altres capitals espanyoles per a evitar problemes d'altercats i de seguretat ciutadana que enquisten el fenomen.

Els sindicats denuncien l'«apressant» falta de personal en Policia Local per a afrontar botellots i inseguretat, i l'oposició sosté que Ribó «arriba tard» a l'aplicació de mesures contra aquest fenomen.

En concret, es reforçarà amb 30 agents la Unitat de Convivència i Seguretat (UCOS), encarregada de la vigilància del fenomen del botellot. A més, s'ha optat per fer un «seguiment setmanal» amb la Policia Local per a conéixer l'evolució del botellot i l'efectivitat de les mesures per a combatre'l. El Consistori no descarta aplicar en Benimaclet mesures com les implantades en altres zones, entre elles el clos d'espais per a frenar aquesta pràctica, però en tot cas precisa que eixa no és una decisió política, sinó tècnica.

«Sabem que no és un tema que passa només a València, però això no arregla la situació ni facilita dormir a les persones. Reivindiquem el dret a descansar i no podem estar impasius davant les manifestacions que hem vist en Benimaclet, en la plaça d'Hondures i en la del Cedre», va exposar ahir el primer edil.

Ribó va dir que, a més d'ampliar les UCOS, es pretén treballar «en dos nivells»: la prevenció i la contenció. Sobre el primer va detallar que la intenció és que la Policia estiga en els llocs de botellot abans de l'arribada de gent, mentre que sobre el segon va asseverar que és «fonamental» que es puga «delimitar i limitar» per a, «si pot ser, eliminar al màxim» eixa pràctica.

L'alcalde va agregar que s'han abordat «solucions també perquè les persones que no són de nacionalitat espanyola puguen ser sancionades», i es va referir així als estudiants Erasmus. «Pensem que també formen part a vegades d'aquests mecanismes» relacionats amb el botellot, va declarar Ribó, que va assenyalar que es va estudiar eixa opció i les mesures que es puguen arbitrar per a això. «Ens preocupa aquest tema. València és la capital d'Espanya amb més Erasmus. Som conscients que una part d'aquestes persones estan en aquests temes [de botellots].

Volem evitar-ho, igual que amb persones de qualsevol nacionalitat. Que quede molt clar que les sancions que els puguem posar arribaran a les cases dels seus pares», va exposar després de la reunió.

L'alcalde va precisar que es busca «evitar que es concentre molta gent» mitjançant la prevenció i la contenció, va insistir. «El que no volem fer és convertir el botellot en una guerra campal entre la Policia i la gent. Això és el que volem evitar. Ha passat en molts llocs d'Espanya, no volem arribar ací. Volem previndre i, si hi ha una certa concentració, contindre-la», va concloure.

Conscienciació de l'oci nocturn

Hostaleria Responsable, la Coordinadora d'Hostaleria dels Barris de València i l'ONG Controla Club han unit la seua veu per a conscienciar sobre el botellot amb una campanya per a promoure el civisme. El seu lema és «Respect. Gaudeix del teu oci respectant la ciutat».