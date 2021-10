¡Ofertón en Amazon! Así puedes ahorrar más de 7 euros en pastillas de lavadora de Ariel y en las de lavavajillas de Fairy

Gracias a todos los avances tecnológicos, enfrentarnos a la limpieza del hogar es mucho más sencillo. Y no nos referimos solo a contar con los robots aspiradores que consiguen un suelo impoluto ellos solitos, sino que desde hace unas décadas contamos con grandes electrodomésticos que nos evitan el tener que enfrentarnos a costosas tareas. Nos referimos a la lavadora y al lavavajillas, dos máquinas cuyo trabajo nos facilita la vida, aunque no te libren de tener que planchar la ropa cuando se seque (y enfrentarse así a una de las tareas más odiadas), o tener que colocar la vajilla en su sitio tras el lavado.

Claro que, para que nuestra vajilla siga brillando como el primer día y nuestra ropa quede impoluta, debemos asegurarnos de que, por un lado, las máquinas se mantienen en perfecto estado (llevando a cabo limpiezas específicas rutinarias) y, por otro, apostamos por los mejores productos para los lavados. Esto es, contar con jabones específicos para cada electrodoméstico que garanticen una limpieza impecable.

Fairy, en el caso del lavavajillas, es una de las marcas que más se ha ganado la confianza de los usuarios. Desde hace tiempo, ha convertido su clásico jabón en pastillas para este electrodoméstico que aúnan diferentes acciones para asegurar que en cada lavado conseguimos el mejor resultado. Sirvan de ejemplo las Platinum All in One que, además de limpiar a fondo nuestros platos, cubiertos y vasos, también ayuda a prevenir la acumulación de grasa en el sistema de drenaje, en los filtros y en el brazo rociador descomponiendo los restos de comida más difíciles. ¿Se puede pedir más? Sí, que esté rebajadas, tal y como pasa en el catálogo de Amazon: en vez de llevarte 125 cápsulas por 27 euros, ¡pueden ser tuyas por 19!

Platinum All in One. Amazon

Para la lavadora, Ariel se ha convertido en una de las marcas más populares, puesto que sus productos ofrecen un poder antimanchas y una limpieza en profundidad con las que nuestras prendas quedan como nuevas tras cada lavado. Este es el caso de las pods con efecto Ultra Oxi, un pack de 86 cápsulas que hoy está rebajado en Amazon un 22% y que, de costar más de 33 euros, hoy puede ser tuyo por 26. Estas son eficaces incluso con los lavados más fríos, gracias a su formulación concentrada.

Ariel Pods Efecto Oxi Quitamanchas. Amazon

