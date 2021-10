UGT vislumbra el final del conflicto en Geacam pero exige solución antes de fin de año o volverán las movilizaciones

En una entrevista con Europa Press, ha señalado en todo caso que no se descarta ninguna movilización si la negociación vuelve a estancarse, y en ese caso, el sindicato "estará ahí para recordarlo".

"Estamos en la senda y en la línea de la negociación, porque hay cuestiones que no se pueden firmar de un día para otro. Hay que darle una vuelta, pero no tardando mucho deberíamos tenerlo firmado. Antes de que finalice el año tiene que haber convenio, si no, replantearemos las movilizaciones", ha indicado.

Tras un verano "calentito" en cuanto a la negociación por lo que considera un "malentendido" con CCOO, ha incidido en que la postura de UGT pasaba por rechazar las movilizaciones en los peores meses de la campaña de incendios.

"No era el momento de estar en la calle y además vimos una intención de acercamiento por parte de la Consejería que quisimos aprovechar. Se cumplieron parte de las reivindicaciones y nosotros lo que hicimos fue aceptar", ha señalado.