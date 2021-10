Directo | Sigue en directo la sesión de control en la que el PP cuestionará al Gobierno por los presupuestos y ETA

Mientras el PSOE y el PP continúan negociando la renovación de los órganos constitucionales, que no estará lista para la semana, Pedro Sánchez acude a la sesión de control en medio de una ofensiva de los ´populares´ para que el Gobierno no se apoye en Bildu para aprobar los presupuestos mientras no condene a ETA.

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, aprovechará la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso del próximo miércoles para preguntar al presidente del Gobierno si considera que las decisiones que está tomando "no dejan a nadie atrás", cuestionando así el denominado escudo social.

El jefe del Ejecutivo también tendrá que enfrentarse a la pregunta del presidente de Vox en la sesión plenaria del miércoles. "¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para devolver la seguridad a los barrios y ciudades de España?", le preguntará Santiago Abascal.