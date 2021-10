El 'zasca' de Mª Jesús Ruiz a Alba Carrillo en 'Secret Story': "Ella es más de escribir en las redes"

Este martes, Telecinco emitió Secret Story: cuenta atrás. La gala, presentada por Carlos Sobera, resultó especialmente dura para Alba Carrillo. Tanto es así, que la hija de Lucía Pariente terminó pidiendo la expulsión de su madre.

Al poco de empezar la segunda parte del programa tras el parón propio de los informativos, la defensora de Pariente tuvo un fuerte enfrentamiento con la colaboradora Mª Jesús Ruiz. Pero esto venía de atrás: hace unos días, ambas se enfrentaron después de que Ruiz llamara Lucifer a su madre.

Lejos de retirar la palabra, la ganadora de Miss España 2004 le restó importancia y recogió que es habitual que en redes se refieran de esa manera a la militar. Quizá por eso la tensión entre ambas era palpable desde que comenzó la gala, hasta que estalló.

Ocurrió cuando Sobera quiso saber qué tenía que decir Carrillo sobre el comentario de Ruiz, pues solo se había manifestado al respecto en su cuenta de Twitter, donde escribió: "¿Colaborar es tener que llamar Lucifer? Yo colaboré en su Casa fuerte y nunca llamé a su madre cateta, por ejemplo. No es necesario decir Lucifer para colaborar. Me quedo con la sorpresa de mi madre y no con las que buscan minutos de gloria por leer en Twitter".

En cambio, desde plató Carrillo no quiso decirle nada a Ruiz. Esta, lejos de intentar suavizar la tensión, dijo que la defensora de Lucía Pariente era "más valiente a través de las redes sociales". Ante la frase, Carrillo intentó mantener la compostura. "No te voy a dar ni un minuto de gloria, lo que dije lo mantengo", sentenció. Además, comentó que, a su juicio, la colaboradora opinaba sobre el concurso sin ningún tipo de objetividad.

Por su parte, Ruiz contraatacó destacando lo cobarde que consideraba a la modelo. "La que comenta con total cobardía a través de las redes sociales eres tú, que no te atreves ni a mirarme a la cara". Entonces, Carrillo dijo que no la miraba porque la colaboradora le importaba "una mierda". Ante el comentario, Sobera intervino para apaciguar las aguas, aunque no fue posible y el tono fue subiendo entre las invitadas.

"Tú no tienes trabajo nada más que aquí y yo sí, no tengo porqué ponerme a tu altura. No voy a darte más duro porque puedo, pero no quiero. Me meto con lo que me sale del pie, igual que tú. No tengo porqué aguantar que tú llames Lucifer a mi madre", insistió Carrillo ante Ruiz, que le pidió a la hija de Lucía Pariente que no se metiera en su vida.

"Mi trabajo me lo da la audiencia, tengo una vida muy plena y muy feliz de la que me siento orgullosa, y cuando vengo a comentar un reality, lo hago con valentía", concluyó la andaluza ante la insistencia del presentador, que dio paso a un vídeo.