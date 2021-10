Cristina Porta cuenta, emocionada, que supo que su madre estaba enferma justo antes de que empezara 'Secret Story'

Telecinco emitió este martes una nueva entrega de Secret Story: cuenta atrás. En el programa, Cristina Porta se enfrentó a su línea secreta de la vida. La joven comenzó recordando una infancia feliz, aunque la cosa se truncó en la adolescencia, en la que se sintió juzgada por algunas niñas de su clase que le hacían la vida imposible, por lo que se cambió de centro educativo en tres ocasiones.

"Mi madre me decía que, pasara lo que pasara, no llorara delante de ellas, y quizá por eso ahora me dicen que parezco altiva", confesó. Ya en ese momento, recalcó lo importante que había sido su progenitora en su vida, y añadió que su madre había luchado porque tanto ella como su hermana se dedicaran a lo que quisieran, alcanzando algunas metas a las que ella no había conseguido llegar.

Los dos peores momentos del repaso de la vida de Porta estuvieron marcados por su familia. En primer lugar, recordó la muerte de su tía como una pérdida insuperable, pues era como una madre para ella. Para llegar al segundo acontecimiento más emotivo para la joven hubo que llegar a la actualidad.

Y es que, Porta supo unas semanas antes de que comenzara Secret Story que su madre padecía cáncer, la misma enfermedad que se llevó a su tía. Aunque insistió en la fortaleza y en la positividad de su madre, reconoció que esta era su mayor preocupación dentro de La casa de los secretos.

"Mi madre es muy dejada en cuanto enfermedades. Siempre es muy positiva. Le encontraron un bultito en el pecho y poco antes de entrar aquí me dijo que tenía cáncer de mama. Yo sabía que en dos semanas entraba aquí", compartió, entre lágrimas.

La madre de Cristina tiene cáncer de mama. Heroicas la madre y Cristina por estar dándonos todo #DíaMundialdelCáncerdeMama #SacaPecho #SecretCuentaAtrás6 #Secret20O pic.twitter.com/9xE5ExbrXz — Rafael García López 📱💻📺 (@RafaelGarciaLAF) October 19, 2021

Desde plató, Carlos Sobera destacó la fortaleza también de Porta, que no había dejado de dar guerra desde que comenzó el programa ni había dejado entrever en ningún momento su sufrimiento interior. Después, la joven se encontró con su madre, que estaba esperando en la habitación contigua.

Así ha sido el reencuentro entre Cristina y su madre 🥲 #SecretCuentaAtrás6 pic.twitter.com/G40hO5u2GL — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 19, 2021

Entre lloros y abrazos, la madre dejó claro lo orgullosa que estaba del concurso de su hija y, ante las preguntas de esta, dijo también que toda la familia estaba a favor de su incipiente relación con el también concursante de Secret Story Luca Onestini.