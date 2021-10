El pianista Juan Pérez Floristán, en 'La Resistencia': "Los músicos clásicos también tomamos drogas"

Broncano recibió este martes la visita en La Resistencia del pianista Juan Pérez Floristán, con el que charló sobre algunas de las anécdotas más destacadas de su carrera y descubrió algunos aspectos sorprendentes de los músicos clásicos.

"Los de rock siempre tienen el rollo de las drogas y eso, pero los clásicos menos, ¿no?", quiso saber el presentador. Según terminó la pregunta, se escuchó de fondo a Grison: "Se ponen finos...".

Pérez Floristán le contestó afirmativamente: "Es que lleva razón... el alcohol es el A, B, C de casi cualquier profesión y puedo hablar de mis gustos personales, no los de los demás".

"¿Vas a contar que consumes algún tipo de droga?", le preguntó Broncano sorprendido, pero el sevillano le contestó con total normalidad: "Alguna, claro. Algunas veces he tenido muy buenas ideas gracias a los porros".

El músico le explicó que "he tenido ideas musicales y de otras cosas. Hay veces que a la mañana siguiente no me gustan, y otras, que si están bien hiladas". También aclaró que "los músicos clásicos solemos tocar sobrios, que es una gran diferencia con el jazz o el rock".

El presentador no quiso dejar la oportunidad de que Pérez Floristán tocara en directo en el programa de Movistar: "Voy a tocar el Preludio 16 en Si bemol menor de Chopin", dejando a los espectadores con la boca abierta con su destreza al piano.