Un comentario de María Hervás 'indigna' a Fernando Ramos en 'Pasapalabra': "No hace falta insultar..."

Si La Silla Azul es la prueba de la tensión, El Rosco es la de la emoción y La Pista Musical es la de la diversión. Pero este martes logró provocar otra sensación a Fernando Ramos tras un comentario en Pasapalabra de María Hervás mientras intentaba adivinar la canción.

"Año del tema, el 2000, por cinco segundos... ¡Música!", exclamó Roberto Leal mientras Mariló Montero cerraba los ojos para concentrarse y la actriz miraba hacia abajo mientras apretaba el pulsador.

Hervás decidió pasar porque "no me viene ninguna canción". El rebote cayó del lado de Montero, que tampoco supo la respuesta. El presentador comentó: "Vamos con la siguiente pista, por cuatro segundos, un verso de la canción".

María Hervás y Mariló Montero, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

"Tranquilas que tengo que terminar de decirlo, no os adelantéis: Don´t think of yesterday". Tras pensarlo, Montero apretó en primer lugar el pulsador: "Ni idea, le he dado por encender algo", admitió.

La actriz reconoció que "me suena como a mi infancia o primera adolescencia", provocando la 'indignación' de Fernando Ramos, compañero de Montero –que también se sorprendió del comentario- en el equipo azul: "Tampoco hace falta insultar, ya vamos mal...".

Hasta Leal se unió a la queja: "Si ya vamos por ahí...". Hervás insistió: "Me recuerda a mi adolescencia, pero no la termino de localizar. Sé que he debido de tener hasta el cd, pero todavía no la encuentro".

Leal pasó a la siguiente pista, unos segundos más de la canción que tenían que adivinar, y al poco de sonar, Hervás le volvió a dar al pulsador y se puso a mover la cabeza al ritmo y a tararear el tema.

"Efectivamente, es Music de Madonna", exclamó el presentador mientras que la invitada señaló: "Solo quería que alguien me cortara y no, no tenía el cd, pero conocía la canción".

María Hervás, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

La actriz consiguió acumular tres segundos para el equipo naranja y para que Orestes pudiera disputar El Rosco con un poco más de tiempo que Javier, su rival en el concurso de Antena 3.