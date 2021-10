Mazón pide poner "los intereses de los ciudadanos por encima de los partidistas" ante el "ninguneo" a la Comunitat

En estos términos se ha pronunciado durante su intervención en la Tribuna del Club de Encuentro Manuel Broseta, donde ha esbozado las principales líneas en las que su formación está trabajando para diseñar un futuro mejor para la Comunitat Valenciana y en el que el principal objetivo es la recuperación económica tras la crisis que estamos sufriendo, según ha explicado el PPCV en un comunicado.

Carlos Mazón ha destacado que en estos momentos es importante que la "altura de miras política". "Tenemos que declarar zonas desmilitarizadas del conflicto político. Hay que promover una nueva cultura política en la que los intereses de los ciudadanos estén por encima de los intereses partidistas de cada uno", ha defendido.

En ese sentido, ha señalado que "en un momento de 'ninguneo' total a la Comunitat Valenciana por parte del Gobierno de España, no hay tiempo para que cada uno busque una medalla política".

"Al contrario, tenemos que unir esfuerzos para mejorar los Presupuestos Generales del Estado que nos sitúan una vez más por debajo del peso de nuestra población y avanzar unidos como una sociedad fuerte y madura", ha resaltado Carlos Mazón.

El presidente ha incidido en que al déficit de la financiación autonómica se suman unos presupuestos generales que "suponen un nuevo freno a la inversión y a la recuperación económica" de la Comunitat, que a su juicio necesita "más inversiones", "políticas activas de empleo" y "un marco fiscal adecuado para seguir siendo competitivos y generadores de riqueza".

"Estamos ultimando nuestras enmiendas y las vamos a mandar a todos los grupos políticos para trabajar desde el respeto y la lealtad para mejorarlas. Tenemos que hacer un frente común, donde todos podamos aportar, porque ya está bien que siempre ganen los independentistas que quieren los inventados Països Catalans, y que no exista el resto de España", ha reprochado.

Mazón ha asegurado que su "oferta es sincera", y ha agregado: "Igual hay cosas en las que no nos ponemos de acuerdo, pero seguro que hay muchas cosas en las que todos coincidimos y que pueden servir para mejorar la vida de la Comunitat Valenciana. Lo que sería una pena es que perdiéramos esta oportunidad y que no lo hiciéramos".

"LA DESCENTRALIZACIÓN NO VA DE EDIFICIOS"

En referencia a la descentralización de instituciones estatales, el presidente del PPCV ha afirmado que prefiere "hablar de vertebración, de políticas y de contenidos y no de dónde ubicamos las sedes de los edificios oficiales".

En su opinión, "la verdadera descentralización no va ni de edificios ni de sedes". "La vertebración, que es la verdadera palabra, va de la política y de contenidos, de cómo se invierte en infraestructuras y servicios en cada uno de los territorios; en definitiva, la descentralización es una adecuada vertebración, ha afirmado.

En esa línea, ha argumentado que "un territorio se vertebra con financiación y con servicios", por lo que la administración "tiene que estar al lado de los ciudadanos y solo le será útil si conoce y aporta soluciones reales, desde la proximidad, a sus necesidades", ha remarcado Mazón.

El presidente del PPCV lo ha ejemplificado indicando que no sirve de nada tener en la Comunitat Valenciana la sede del Ministerio de Agricultura si no se tiene el agua que necesitan los regantes, como tampoco tener la sede de Adif si no se dispone de buenos servicios de cercanías.

'COMUNITAT DE TOTS'

Bajo el título 'La Comunitat de tots', Carlos Mazón ha ofrecido una conferencia en la Tribuna del Club de Encuentro Manuel Broseta en la que ha destacado que la Comunitat "de todos" que propone tiene tres características: la sociedad civil como "verdadero líder", la confianza en la capacidad de futuro de la Comunitat y la generosidad para escuchar a todos ya que "las mejores ideas no siempre son de nuestras ideologías, partidos o amigos".

De hecho, ha recordado que los presupuestos de la Diputación de Alicante los ha pactado con Compromís y PSOE o que el PPCV se ha sumado a la Plataforma Per un Finançament Just.

Asimismo, Carlos Mazón ha hecho hincapié en la reforma fiscal que presentó hace unas semanas y que supondrá que "el 80% de los contribuyentes de la Comunitat Valenciana tendrán los impuestos más bajos de toda España", según el PP.

Finalmente, ha anunciado que en las próximas semanas va a presentar un Plan de Empleo centrado en la lucha contra el desempleo juvenil que se sitúa en un 42% en menores de 30 años en la Comunitat Valenciana.