Calvo no ve sentido a suprimir los toros como hizo Gijón al ser espectáculos legales y parte de nuestra historia

La ex vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo, ha opinado este martes, sobre la decisión del Ayuntamiento de Gijón de no volver a sacar la concesión de la plaza de toros de El Bibio para la celebración de la feria taurina, que lo que no tiene ningún sentido es que unos espectáculos que son legales, y que forman parte de la historia del país, se tengan que suprimir de esta manera.