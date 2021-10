El Museo Universidad de Navarra acoge este viernes un espectáculo que combina danza contemporánea con música

20M EP

NOTICIA

La danza y la música se suben al escenario del Museo Universidad de Navarra este viernes, a las 19.30 horas, con 'The hidden resonances of the moving bodies II', de Instituto Stocos junto al grupo Neopercusión, percusionistas solistas de la Orquesta Nacional de España.