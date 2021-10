Barbón sostiene que la pandemia ha enseñado la importancia de la resiliencia para no rendirse ante las dificultades

"La resiliencia no significa que no vayas a llorar, lo que significa es que no te vas a rendir", ha apuntado durante su intervención en la inauguración del Congreso Internacional Resiliar, organizado por el Movimiento Asturiano por la Paz (Maspaz) para promover la resiliencia en el ámbito educativo, comunitario y humanitario.

En este sentido, el presidente autonómico ha remarcado el cambio que ha supuesto para todos la pandemia a la hora de afrontar las adversidades y gestionar las emociones. "No se puede deshumanizar la vida ni la política. Todos lloramos. La resiliencia no significa que no vayas a llorar, lo que significa es que no te vas a rendir", ha dicho.

Igualmente, Adrián Barbón ha aprovechado para incidir en que la gestión de la pandemia también ha evidenciado el valor de lo común frente a los individualismos, el valor de lo público y el valor de los cuidados, con la prioridad de salvar vidas.