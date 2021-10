Pongamos que usted es una de las decenas de miles de personas que vive en algún municipio obrero de la corona de Barcelona. Pongamos que, al igual que decenas de miles de sus compañeros, no tiene otra alternativa para desplazarse a Barcelona que su coche, porque los transportes públicos son insuficientes y, sobre todo, el servicio de Rodalies de Renfe es totalmente ineficiente.

Pongamos que su coche, comprado hace años o de segunda mano hace poco, lleva la pegatina ambiental de la Dirección General de Tráfico de color amarillo, es decir, la etiquetada con la letra B.

Si es así, querido lector, más pronto que tarde el Ayuntamiento de Barcelona le prohibirá la entrada con su coche a la ciudad.

Creo, sinceramente, que hay que luchar contra el cambio climático. Pero si conlleva que decenas de miles de personas no puedan utilizar sus vehículos sin ninguna medida compensatoria ni de transición, no funcionará y, además, es totalmente injusto

Creo, sinceramente, que hay que luchar contra el cambio climático. Y no voy a malgastar espacio justificándolo. Pero si esta necesidad más que evidente conlleva que decenas de miles de personas no puedan utilizar sus vehículos sin ninguna medida compensatoria ni de transición, no funcionará y, además, es totalmente injusto. Es más, algunos partidos políticos van a aprovecharlo.

¿Qué van a hacer los que no tienen otra alternativa que utilizar su coche de etiqueta B para ir a trabajar? ¿El Ayuntamiento de Barcelona les va a comprar un coche nuevo? ¿Lo hará la Generalitat? ¿Informan los vendedores de coches de segunda mano con la etiqueta B que esos vehículos tienen sus días contados a sus posibles compradores?

El Ayuntamiento de Barcelona tiene una excesiva tendencia a actuar unilateralmente. Guste o no guste, en Barcelona y su área de influencia vive el 72% de la población de Cataluña. Cuando esto pasa no se puede actuar como normalmente se actúa. Para nada.