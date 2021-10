Blanco reivindica el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y recuerda que dos ministras se apartaron

"¿Cómo es eso del sólo si es si?", se ha preguntado, "son sus socios parlamentarios -en referencia a los 65 diputados morados que votaron en contra en su día-, ha reprochado Blanco en su respuesta a la pregunta de control de la socialista Patricia Gómez que se ha hecho eco del voto de PP y de Cs en el Parlamento Europeo en contra de que las mujeres víctimas de la violencia machista puedan acceder a ayudas para ellas y para sus hijos e hijas.

"¿De qué capítulo del NODO les han sacado a ustedes?", se ha preguntado la procuradora vallisoletana que ha recordado a Blanco que tres de cada cuatro mujeres asesinadas por violencia machista no había denunciado "porque tienen miedo, no porque no quieran". Gómez ha alertado de las consecuencias del terrorismo machista con una acusación expresa al PP por "ponerse de perfil" porque "no puede sacar rédito político".

Blanco ha ratificado el "compromiso incuestionable e irrenunciable" de la Junta en la lucha contra la violencia de género y ha mostrado "tolerancia cero" hacia ese tipo de conductas y ha anunciado que en los próximos días iniciará la tramitación del nuevo Decreto de atención a los huérfanos según el cual las ayudas dejarán de ser lineales para evolucionar en función de las edades de los menores con un tope mínimo de 5.000 euros y un incremento progresivo, como se ha pactado con el Diálogo Social al igual que la nueva ley de atención integral a las víctimas de la violencia de género con una invitación expresa al PSOE a sumarse al mismo.

"Nosotros legislamos para proteger a las mujeres -en referencia al BOE- si queremos saber lo que hacen ustedes no hay nada más que mirar lo que hacen ante el Tribunal Constitucional", ha respondido Gómez que ha acusado al PP de mirar para otro lado o de pactar directamente con los negacionistas de la violencia de género, con el ejemplo del Ayuntamiento del Espinar donde VOX ocupa la Concejalía de Igualdad. ¿Puede haber algo más antinatura que eso?, se ha preguntado Patricia Gómez que ha acusado al PP de votar siempre en contra de los derechos de las mujeres con una promesa expresa a trabajar por abolir la prostitución.

"Bendita ideología socialista", ha exclamado frente a la "no ideología" de los 'populares' que, según se ha reafirmado, pone en peligro a las mujeres.