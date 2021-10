La "desgarradora" 'So she doesn't live' recuerda en la Mostra de València el asesinato de una joven bosnia

El director presenta el tema como resultado de las circunstancias de una sociedad en particular, pero a pesar de estar fuertemente arraigada en aspectos concretos de la realidad bosnia, "es fácil imaginar esta historia en cualquier otro lugar", ha destacado la Mostra en un comunicado.

"Desde que me enteré del brutal asesinato de Arnela, una mujer de 23 años, en una pequeña ciudad de provincias de Bosnia, me intrigaron no solo la violencia y el odio, sino sobre todo el puro impulso destructivo de los dos jóvenes que la mataron. Aquello no fue un crimen pasional o motivado por los celos, fue un deseo de aniquilar", ha explicado el director.

Aida, joven de 24 años, está siendo acosada por un exnovio al que abandonó después de ser maltratada. Es la historia de una mujer que quiere vivir su vida a su manera, de forma independiente, mientras rechaza las ofertas de su novio para ayudarla a encontrar un trabajo mejor, en lugar de su empleo actual en la fábrica textil del pueblo.

Loncarevic expone los hechos del caso con "precisión quirúrgica" a partir de largos planos secuencia milimétricamente diseñados. La distancia con la que la cámara manejada por el director de fotografía Alen Alilovic observa un entorno hermoso y, no obstante, habitado por el horror; el "tan doloroso como magistral" uso del fuera de campo.

Loncarevic, profesor de Historia del Cine, Estética y Análisis en la Academia de Artes Escénicas de Sarajevo, se ha encargado no solo de las tareas de dirección y de escritura, sino también del montaje de su tercer largometraje, cuyo imponente acabado formal contrasta con sus humildes cifras de producción: fue rodada en apenas cinco días y contó con solo 20.000 euros de presupuesto.

La mención especial que le concedió el jurado del Festival Internacional de Trieste -en el que figuraban la productora de películas tan incontestables como 'Ida' o 'Quo Vadis, ¿Aida?', Ewa Puszczynska; el productor italiano Paolo Bertolin y la directora rumana Adina Pintilie ("Touch Me Not")- avala la arriesgada y controvertida propuesta del realizador bosnio, que ahora llega a la Mostra de València-Cinema del Mediterrani.