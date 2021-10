Más Madrid pide que Ayuso y su jefe de gabinete informen de cómo investigaron las muertes por Covid en las residencias

Más Madrid pedirá la comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y de su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, en la Comisión de Políticas Sociales de la Asamblea de Madrid. El objetivo de esta iniciativa, que se registrará en la Cámara y deberá ser calificada, será pedir que ambos informen sobre la "investigación interna" que abrió el Gobierno autonómico sobre las personas que fallecieron en la primera ola de la pandemia en las residencias de ancianos de la región.

Este proceso fue anunciado por la jefa del Ejecutivo en junio de 2020, durante un pleno de la Asamblea. "Que hay que hacer una comisión de investigación, por supuesto, que hay una investigación interna en la Comunidad de Madrid, por supuesto que también", señaló. La comisión se llegó a poner en marcha en la pasada legislatura, pero la convocatoria adelantada de elecciones impidió que finalizara su trabajo y en la presente legislatura no se ha podido volver a conformar por la negativa de PP y Vox y a pesar de las peticiones de los grupos de izquierda.

Por lo que respecta a la investigación interna en el Ejecutivo, parece que tampoco se llegó a acomete. La Cadena Ser preguntó al Gobierno a través del Portal de Transparencia cuál había sido el resultado de este procedimiento de fiscalización en el seno del Gobierno madrileño pero, según ha informado este martes la emisora, se les remitió una respuesta oficial en la que se afirma que el proceso se quedó en "una consulta formal".

No resulta posible, señala la respuesta del Ejecutivo citada por la Cadena Ser, "tener conocimiento del curso de las actuaciones practicadas, por distintos medios, de forma cronológica y detallada, pues no se ha elaborado un registro detallado de aquellas". El documento lo firma el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, de ahí que pidan su comparecencia en la Asamblea y también la de la presidenta.

"Queremos conocer todos los detalles de esta investigación 'fake' y todas las medidas que existen. Miguel Ángel Rodríguez es el que firma la declaración de transparencia y no hay investigación interna", ha afirmado la portavoz de Más Madrid, Mónica García, este martes tras la Junta de Portavoces.

"Ayuso borra todas las huellas de su responsabilidad en este tema y el Gobierno tiene que rendir cuentas sobre lo que pasó", ha añadido, para opinar que este es el "enésimo insulto" y "falta de respeto" a los familiares de las víctimas de la Covid-19 en residencias.

El resto de grupos también ha mostrado su estupefacción por la noticia de que no hubo una exhaustiva investigación interna. La portavoz del PSOE, Hana Jalloul, ha tachado de "vergonzoso" que las familias no puedan saber qué pasó. "Hablamos de la vida y la dignidad de las personas", ha lamentado, mientras que la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, ha recordado que son más de 8.000 personas las fallecidas en las residencias de ancianos madrileñas y que "no hay documentación" de lo acontecido porque existe un "bloqueo" del PP.

Por otro lado, el portavoz adjunto de Vox en la Asamblea, Íñigo Henríquez de Luna, ha destacado que el objetivo de su grupo parlamentario es "analizar" y "mejorar" el funcionamiento de las residencias de ancianos para que no se vuelva a repetir lo sucedido el año pasado.

Henríquez de Luna también ha informado que han pedido que se conforme en la Asamblea una comisión de estudio sobre lo sucedido en las residencias, y ha vuelto a mostrar su oposición a que esa comisión sea de investigación como pidieron hace meses los grupos de izquierda porque en ella veían "revanchismo".

El portavoz del grupo parlamentario del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano, ha opinado que "lo mejor" en este caso es "buscar soluciones" para que la situación de la primera ola no se repita, restando importancia a la labor de fiscalización o investigación. "Desde hace tiempo se viene trabajando en mejoras (en las residencias de ancianos de la región)", ha asegurado.