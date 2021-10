Este miércoles se cumple una década desde que tres encapuchados anunciasen en un vídeo que la banda terrorista ETA, constituida en 1959, abandonaba las armas. Para conmemorar la fecha, el coordinador de EH Bildu e histórico dirigente de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, hizo público un comunicado en el que trasladaba su "pesar" por el "dolor causado", que "nunca se debió haber producido". Sin embargo, no hubo un perdón explícito, una de las varias cuentas pendientes que quedan por resolver después de 10 años de paz, como la resolución de los crímenes cuya investigación sigue inconclusa, el fin de los homenajes a etarras o la situación de los presos aún encarcelados.

Ese camino que queda por recorrer es el que permitirá a la sociedad pasar de la "coexistencia pacífica a la convivencia", a juicio del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que gobernaba cuando ETA publicó aquel vídeo. Zapatero apuesta ahora por ir a una convivencia más activa para, en unos años, "poder hablar de esa palabra tan potente: reconciliación". Sin embargo, para las asociaciones de víctimas parece difícil llegar a dicho término si, por ejemplo, los 378 crímenes sin resolver siguen sin encontrar culpables.

Crímenes sin resolver

Esta fue una de las reivindicaciones que hizo el martes la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). La AVT solicitó una condena firme y expuso que Otegi y el conjunto de la izquierda abertzale debían pedir a los presos de ETA que colaboren para esclarecer los crímenes que aún continúan sin culpables. Según las asociaciones de víctimas, la banda terrorista asesinó a 857 personas en el casi medio siglo en el que estuvo activa y el 44% de los asesinatos aún no han sido esclarecidos. Es decir, son 378 los homicidios que aún no tienen culpable y que están cerca de prescribir, algo que sucede a los 20 años, aunque hay ciertas excepciones.

Dispersión de presos o acercamiento

Para resolverlos entra en juego el papel de los 183 presos de ETA en cárceles españolas, 73 de ellos ya acercados al País Vasco. En esta cifra no se cuentan la veintena de huidos. También sobre su situación existe un debate permanente. Incluso, en el propio colectivo de víctimas, que se muestra dividido entre los partidarios del fin de la política de dispersión y los detractores.

Esta política la implantó el gobierno de Felipe González en los años más sangrientos de la banda, a partir de 1989, y, como su propio nombre indica, se trataba de alejar lo máximo posible a los encarcelados de ETA del País Vasco. Sin embargo, todos los gobiernos apostaron después por acercar a ciertos presos que no fueran del sector "duro". El propio González, entre 1989 y 1996 realizó 569 acercamientos de presos de ETA; José María Aznar, 426; Zapatero, 237; Mariano Rajoy, 40; y Pedro Sánchez, 131 hasta finales de 2020.

El relajo de la línea más contundente de política penitenciaria, además, ha venido acompañado de la cesión de la gestión de las prisiones al País Vaco, lo que soliviantó a algunas asociaciones de víctimas, como la AVT, que directamente tachó el gesto político como "una cesión a ETA". No obstante, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) se muestra partidario del acercamiento de presos de la banda terrorista. "Les prefiero reinsertados y arrepentidos", confesó hace semanas a 20Minutos la presidenta, Consuelo Ordóñez.

Fin de los 'ongi etorri'

Sobre lo que sí que hay consenso entre las asociaciones es que se debe poner fin a los 'ongi etorri', es decir, los homenajes a los etarras que se continúan realizando en el País Vasco. La última gran polémica en torno a los ongi etorri tuvo lugar hace un mes, cuando se convocaron varios para homenajear a Henri Parot, uno de los terroristas más sanguinarios con 82 muertos a sus espaldas.

El Gobierno anunció entonces que ya tramita una reforma de la ley para multar a los asistentes a estos actos, aunque se encuentra a la espera de que la Unión Europea redefina el delito de enaltecimiento del terrorismo, que puede chocar en estos casos con la libertad de expresión. En este sentido, el Gobierno ha pedido a Bildu que vaya un paso más allá y los condene. El martes, el delegado del Ejecutivo en el País Vasco, Denis Itxaso, instó a Otegi a que terminase con los homenajes a los etarras porque solo "consiguen reabrir dolorosas heridas".

El papel de la izquierda abertzale

Otra de las aristas tras diez años de paz es el papel que ha de jugar la izquierda abertzale. En mayo de 2011, el Tribunal Constitucional permitió a Bildu presentarse a las elecciones generales. "La izquierda abertzale como expresión ideológica no ha sido proscrita", señalaron los magistrados. Desde entonces, ha ido, no solo consiguiendo representación, sino ampliando sus apoyos, convirtiéndose en la segunda fuerza en el País Vasco. En las últimas autonómicas celebradas en 2020 en Euskadi, se quedó a tan solo 100.000 votos del PNV.

Sin embargo, los resultados electorales no han traído consigo que el resto de grupos les traten como un actor político más por sus reticencias a condenar sin paliativos el terrorismo etarra. No obstante, con Pedro Sánchez en La Moncloa han ido dando pasos, como asistir a las víctimas del terrorismo en el Congreso de los Diputados, en un camino a la normalización política que, no obstante, se ha encontrado con la oposición frontal de la derecha y de las asociaciones de víctimas. Es más, todos ellos se han soliviantado con los apoyos puntuales que la formación abertzale le ha dado a Sánchez en sus dos investiduras y en los Presupuestos Generales del Estado de 2020.