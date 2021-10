La plaça de l'Ajuntament de València s'ompli aquest cap de setmana amb les propostes tecnològiques de 50 start-ups

Es tracta d'una cita amb l'emprenedoria i el talent de les empreses emergents de la ciutat, amb propostes atractives per a tots els públics. Aquesta immersió en la ciència i tecnologia inclou iniciatives com entrar en un videojoc com si d'un personatge més es tractara o aprendre un idioma en interactuar amb persones d'una altra ciutat estrangera a través d'una realitat virtual.

València Startup Market, obert al públic des de les deu del matí fins a les set de la vesprada, dissabte i diumenge, també pretén trencar la bretxa digital i visibilitzar, per exemple, la importància de les dones en la ciència. En general, l'ecosistema emprenedor valencià mostrarà el seu potencial i traurà el seu talent a la plaça.

En la presentació, la regidora de Desenvolupament Innovador, Pilar Bernabé, ha convidat a tots els valencians a sumar-se al lema amb el qual es convoca aquesta trobada, 'Yo voy': "Anem a demostrar que en aquesta ciutat s'innova i molt", arreplega el consistori.

El sector amb major representació és el d''agrotech', seguit de 'fintech', indústria 4.0, 'e-commerce', 'health' i 'design fashion' També hi ha espai per a 'marketing', 'social impact', 'ed-tech', 'cleantech', 'traveltech', 'hardware', 'software' i 'talent'.

Paral·lelament, en l'espai Co-Crea-Te impulsat per València Activa, les start-ups desenvoluparan els seus projectes i activitats per a totes les edats. La ciutadania podrà conéixer de primera mà tant els projectes del teixit emprenedor valencià com els serveis i programes de les institucions vinculades amb l'emprenedoria i la innovació.