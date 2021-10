Podem defèn l'educació en igualtat i critica la paralització dels llibres de temàtica LGTBI+

Podem ha defès l'educació en igualtat i ha criticat la paralització de la distribució dels llibres de temàtica LGTBI+ en centres educatius de secundaria de Castelló. Des de les Intercomarcals de la Plana, Morvedre i Interior han mostrat el seu suport a una escola que eduque als xiquets en la igualtat i els drets humans i lluite contra l'homofòbia i la transfòbia.

Han expressat la seua preocupació davant les mesures cautelars dictades per la jutgessa del Tribunal Contenciós-Administratiu número 1 de Castelló de paralització de la distribució de 32 llibres de temàtica LGTBI+ pels centres educatius de secundària de la ciutat.

"La llibertat de pares i mares a escollir l'educació dels seus fills i filles no pot estar per damunt del dret dels xiquets a rebre una educació completa, i els drets humans i socials no suposen cap risc ideològic ni esbiaixat que contradiga la neutralitat de les institucions públiques", ha conclòs Podem.