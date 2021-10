Ascan afirma que actuará conforme a la legalidad y "sin poner trabas" al servicio de basuras

El director general de Ascán-Geaser, Rubén Varela, ha denunciado este martes en nota de prensa que tras la rueda de prensa que la entidad ofreció el pasado viernes, en la que anunció que iba a interponer una querella criminal contra el interventor y dos altos cargos municipales por presunta prevaricación administrativa en la firma de informes, "las informaciones falsas continúan sucediéndose con el consiguiente deterioro reputacional de una empresa cántabra que lleva más de 30 años dedicándose a este servicio".

Valera ha reiterado que tras la resolución del contrato el Ayuntamiento ha elegido "a dedo" a la nueva concesionaria, Cespa, sin publicidad ni concurso público, para que releve a Ascán-Geaser en la recogida de residuos a través de un procedimiento de emergencia "sin precedentes en la historia del sector en España".

Así, ha señalado que "el milagro de los panes y los peces es muy difícil que se de en un servicio de gestión de residuos". Según ha sostenido, Cespa se ha comprometido a mejorar un servicio por un importe que "permite pocas mejoras si no se amplía" y se plantea alquilar maquinaria si Ascan no devuelve la suya, un supuesto que "no es posible por falta de máquinas de esas características en el mercado de alquiler".

En este sentido, ha indicado que este planteamiento "presupone" que Ascan no va a cumplir con "lo que es legal", que es, según Varela, "lo que vamos a hacer y lo que hemos hecho siempre".

Por otra parte, el director de Ascan ha apuntado que la propuesta de Cespa recoge la subrogación de una plantilla de 275 trabajadores, cuando la media de operarios del servicio es de 330, y con la que "el propio Ayuntamiento aplica deducciones a las facturas mensuales con el argumento de que es insuficiente".

"La preocupación es grande en la plantilla del servicio cuando han conocido este dato, tan diferente al real de 275 trabajadores, que es solo una de la larga sucesión de informaciones inciertas que contempla la propuesta de la empresa de capital alemán", ha asegurado.

Respecto al nuevo contrato diseñado por el Ayuntamiento, ha señalado que éste "no contempla ninguna obligación ni inversión en la Smart City y sí plantea complementar el servicio con más medios". "Es decir, menores requisitos de prestación de servicio con un precio mayor a pagar por el Ayuntamiento", ha censurado.

En este punto, Varela ha insistido en que Ascan-Geaser ha ofrecido "de manera reiterada" a lo largo de los últimos años "propuestas de mejora" del servicio con la contratación de más medios, que "jamás aceptó el Ayuntamiento de Santander" lo que, a su juicio, "deja patente, una vez más, la desigualdad de trato de una empresa que ganó un concurso público con respecto a otra elegida a dedo".

Finalmente, el portavoz de Ascán-Geaser ha aclarado que la empresa que dirige "solo se está defendiendo de una situación injusta que debe resolverse en los tribunales, y más en lo que afecta concretamente a un procedimiento de emergencia que tiene como objetivo adjudicar el servicio a otra empresa antes de las próximas elecciones, ya que la contrata con la empresa cántabra acaba justo después, en agosto de 2023".