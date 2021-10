Ana Sánchez al PP sobre Cs: "Ni regalados ni con lazo, del uno al once toditos para ustedes"

De este modo se ha pronunciado Ana Sánchez en su pregunta de control al Gobierno tras escuchar a Fernández Mañueco afirmar que los Luis Tudanca siguen buscando tránsfugas.

"Ni regalados ni con lazo, del uno al once toditos para ustedes. A nosotros nos gusta la gente decente y no hay ninguno. Toditos para ustedes", ha aseverado Ana Sánchez, que ha vuelto a acusar a los procuradores de Ciudadanos de haber traicionado a la gente de Castilla y León a la que casi quitaron la esperanza.

"Si hay once procuradores incorruptibles son los once procuradores de Cs", ha respondido el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, en su primera intervención en la sesión de control que ha aprovechado para responder a Ana Sánchez, lo que ha llevado al presidente de las Cortes, Luis Fuentes, también de Cs, para llamar a la tranquilidad de todos los procuradores a los que ha pedido que no sean maleducados.