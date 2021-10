El jutge processa per blanqueig als regidors 'populars' de l'època de Barberá i al PP

20M EP

NOTICIA

El jutge del Jutjat d'Instrucció número 18 de València que instrueix el cas Taula ha dictat acte d'incoació de procediment abreujat -processat- a mig centenar de persones entre regidors i assessors del grup municipal popular a l'Ajuntament de la capital durant l'època de Rita Barberá com a alcaldessa, per un delicte de blanqueig, en el conegut com 'pitufeo', en les eleccions municipals de 2015.