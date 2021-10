Cvirus.- La subdirectora d'Epidemiologia advoca per mantindre la mascareta als patis per l'augment de casos

Vanaclocha, en unes declaracions a la cadena Ser arreplegades per Europa Press, ha assenyalat sobre aquest tema que els tècnics coincideixen que "cal esperar a veure" com evoluciona la corba de contagis -aquest dilluns van augmentar els positius un 75% respecte a la setmana passada- abans "d'obrir més la mà". "La mascareta s'ha portat molt temps i si es porta una mica més no passarà res", ha assenyalat.

En eixe sentit, ha assenyalat que l'equip de tècnics ha advocat per esperar a "comprovar si aquesta pujada que estem tenint ara s'estabilitzarà" gràcies a tota les persones que hi ha ja vacunades, que aconsegueix ja el 90% de la població diana, o si seguirà pujant i analitzar així mateix l'evolució de la resta de malalties respiratòries.

Per la seua banda, des de la Conselleria de Sanitat han confirmat a Europa Press que se segueix avaluant la possibilitat de llevar l'obligació d'usar la mascareta en espais oberts de centres educatius i que de moment no hi ha una decisió presa.