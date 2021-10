El TS confirma 15 anys i mig de presó a un entrenador per abusar de tres gimnastes menors en un poble de Castelló

La Sala II del Tribunal Suprem (TS) ha confirmat la condemna de 15 anys i mig de presó imposada a un entrenador de gimnàstica artística d'una localitat de Castelló per abusos sexuals continuats a tres gimnastes menors d'edat a les quals va entrenar durant anys en un club de la població.

El Suprem desestima íntegrament el recurs de l'acusat contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia valencià, que va ratificar al seu torn la dictada per l'Audiència Provincial de Castelló, segons ha informat l'alt tribunal en un comunicat.

El TS destaca que va existir prova de càrrec rellevant ben exposada i valorada pel tribunal d'instància, i amb un encertat procés d'anàlisi de la racionalitat de la valoració probatòria pel TSJ, que va tindre en compte els testimoniatges persistents, creïbles, sense contradiccions en l'essencial i sense motius espuris de les menors víctimes dels abusos, coincidents en el tipus de tocaments realitzats per l'acusat.

Segons els fets provats, l'home va dirigir almenys des de l'any 2000 els entrenaments de les gimnastes menors d'edat en un club d'una localitat de Castelló, entre elles les víctimes, "de forma dura i exigent portant a les menors al límit, fent ús d'insults o menyspreus per a dirigir-se a elles -arribant a cridar-les 'subnormales', 'niñatas de mierda' o 'inútiles'-, o castigant-les amb repetició d'exercicis físics severs i fins i tot càstigs de grup. També llançava objectes al terra o pegava cops de puny contra la paret, quan alguna de les gimnastes no entrenava correctament, no obtenia resultats positius o no desenvolupaven bé els exercicis o els elements".

Així mateix, "valent-se del seu prestigi professional com a entrenador titulat amb uns bons resultats que les gimnastes anaven obtenint i de la condició de conserge de les citades instal·lacions esportives municipals que li donava accés a totes les dependències incloses les que el seu ús no havia sigut cedit al Club (...), mogut de l'ànim de satisfer el seu desig sexual, va sotmetre a les gimnastes menors d'edat federades que entrenava un tipus de massatges i altres tocaments mitjançant els quals satisfeia els seus desitjos libidinosos, consistint els citats massatges en la col·locació del peu de les menors sobre la seua zona genital, en concret sobre el seu "penis", fregant el peu de les menors per a masturbar-se".

CONTACTES CORPORALS INCONSENTITS

El Suprem destaca que la sentència recorreguda ha valorat amb encert com a elements clau que es va tractar de contactes corporals inconsentits a menors de tretze anys, la qual cosa va suposar un atac sexual a les víctimes, agreujat per haver-se imposat l'acusat per a cometre el delicte d'una relació de superioritat derivada de la seua condició d'entrenador i director tècnic de les gimnastes menors i de la seua gran diferència d'edat amb les citades víctimes -més de quaranta anys-.

La resolució destaca l'elevat nombre de testimonis que coincideixen en la descripció dels massatges de contingut sexual que realitzava el condemnat, la qual cosa reforça el valor de les exploracions de les testimonis-víctimes denunciants.

Entre eixos testimoniatges destaca el de dos xiques, respecte a les quals la sentència va declarar prescrits els fets sense que s'haja qüestionat per les acusacions la decisió, i que si bé no poden ser objecte de sanció penal si que serveixen d'element de corroboració. Les dos van exposar que a elles els va fer exactament el mateix quant al modus operandi d'acció dempeus i òrgan sexual per a aconseguir la seua satisfacció sexual el recurrent.

"Els testimoniatges evidencien, sense gènere de dubte, una reiteració dels massatges de contingut sexual realitzats per l'acusat, unes vegades per tindre dolor o lesions les menors i altres vegades sense motiu justificat, tant en el gimnàs com en el quart del llum i impedeix que es tracte de fets accidentals i fortuïts", indica el Suprem.

"En definitiva, no només els tres testimoniatges van ser clars, sinó que la resta de testimoniatges de les menors van coincidir amb les seues declaracions anteriors sense que s'observe contradicció en alguna cosa fonamental, van ser clares, de forma espontània i sense que puga entrellucar-se algun motiu espuri, de venjança o de ressentiment", subratlla la sentència.